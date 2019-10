José Joel revela que Sara no permitió autopsia de José José

La muerte de José José continúa causando polémica, pues su hijo mayor José Joel reveló que aún no saben las causas de muerte de "El príncipe de la canción", ya que no se les permitió hacerle autopsia.

Durante el programa "Hoy", la periodista Martha Figueroa cuestionó a José Joel sobre si se le practicó autopsia al intérprete de "El triste" , por lo que el hijo del cantante reveló que no y que hasta le negaron estar presente en la cremación.

"No, necropsia no se pudo, autopsia no se pudo, nos negaron inclusive estar en la cremación que eran de los pequeños acuerdos que íbamos logrando", mencionó José Joel.

Asimismo comentó que fue Sara Salazar quien les "iba cambiando la jugada todos los días, entones una autopsia ¿cómo crees? una necropsia ¿cómo crees? y ni siquiera poder estar en la cremación porque ahí todavía podemos ejercer y decir queremos cenizas o quiero un hueso, quiero saber qué está pasando", confesó José Joel.

Por esta razón, también destacó que siguen investigando la causa de muerte de su padre. "Seguimos investigando que hay mucho que resolver (…) Esa semana que transcurre de sábado a sábado que muere mi papá, es cuando se da la nota que Marysol y yo estamos ya con un documento legal para poder quitar a las Saras y poder llegar a mi papá y curiosamente en esa semana que se da la nota, fallece", explicó.

