Carlos Ballarta, listo para su show 'Dios está muerto' en Monterrey

Después de que a Carlos Ballarta le cancelaran sus presentaciones en Querétaro y Puerto Vallarta, y en Monterrey la organización Familias Fuertes Unidas buscó hacer lo mismo, el standupero está más qué listo para presentarse este viernes en el Auditorio Pabellón M.

En entrevista con Publimetro, expresó que si bien su show es una crítica a la religión, no es el tema principal.

“La gente primero que nada tiene derecho a acudir a lo que quiera, y a cualquier expresión artística que le llame más la atención, me parece a mí que cada artista tiene su opinión y su propia forma de expresar lo que quiere decir, y a hablar de temas que tiene en su cabeza en ese momento y los va a expresar de la forma que quiera”, consideró.

Además, destacó el hecho de que una frase con años de existencia siga generando asombro.

“Me parece un poco triste y un poco sorprendente que la frase ‘Dios está muerto’, que acuñó Friedrich Nietzsche en el siglo XIX, y en pleno siglo XXI la sociedad siga teniendo problemas con esa frase, me parece que habría que hacer un ejercicio de revisión de nuestra propia evolución y darnos cuenta que debería alarmarnos que algo que fue escrito hace dos siglos siga siendo igual de escandaloso, preguntarnos si se llegue a grado tal de querer cancelar este espectáculo solamente por el nombre que tiene, además es de comedia”.

Por ello Ballarta invitó a quien no ha visto su especial de comedia, a darse la oportunidad de conocerlo.

“Si quieres opinar con conocimiento de causa, entra a YouTube, abre Netflix, ponte a ver mis especiales de comedia y juzga lo que estás viendo y te exhorto a que te des la oportunidad de comprar un boleto y verme en vivo, si no te gusta también te digo eres libre a no asistir, pero no le estés coartando la libertad a la gente que sí quiere irlo a ver”, concluyó.

El 25 de octubre, a las 21:00 horas, en el escenario del Auditorio Pabellón M, se presentará el standupero originario de la Ciudad de México, con su tour Dios está muerto, el cual aseguró que divertirá a la gente que se dé cita en la función.