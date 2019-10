Manolo Caro arranca rodaje de nueva miniserie

View this post on Instagram

Hoy arrancamos rodaje en madrid de mi nueva miniserie ALGUIEN TIENE QUE MORIR con un espectacular elenco: Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Ester Exposito, Alejandro Speitzer, Mariola Fuentes, Carlos Cuevas y el galardonado bailarín Isaac Hernández. #NocNocCinema @raleyp @majocordova @carlos.taibo @netflixes @netflixlat