Tarja Turunen: 'No siempre he podido mantener mi lado femenino'

Tarja Turunen Cabuli de 42 años, es precursora de los géneros gótico y metal sinfónico y ahora se embarca en una gira que la llevará por distintos países, el Raw Tour incluye presentaciones en España, Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido y México.

La cantante que abrió el camino a muchas mujeres en el género del metal y rock en Europa, presenta su más reciente disco antes los mexicanos.

“La composición de la canción para In the Raw me llevó a todos juntos dos años, ya que estaba en el camino la mayor parte del tiempo y ocupado de otra manera. Musicalmente hablando fue maravilloso crear estas canciones, pero en cuanto a la letra tuve algunos problemas, ya que a fines del año pasado me sentí agotada y ese fue el momento exacto en que necesitaba comenzar el proceso de las letras. De alguna manera, con el poder y la energía que la música me da aún hoy, logré escribir esas líneas. El álbum se convirtió en el álbum más personal en mi carrera y me sentí muy bien al pasar por el proceso de inseguridad y duda, porque al final podría estar orgulloso de estar feliz de mi trabajo.

La cantante añadió, "me encontré 'en bruto' mientras trabajaba en las composiciones y producción del álbum. Quería mantener el sonido del álbum más áspero y crudo que en mis discos anteriores, especialmente cuando se trataba de guitarras eléctricas. Las primeras demos de las canciones escritas al comienzo del proceso de escritura sonaron crudas, pero eso era exactamente lo que estaba buscando. Un sonido que no se puliría ni se produciría en exceso.

"Deseaba que las guitarras estuvieran en mi cara, apoyando mi gran voz. Ahora suenan crudas y enérgicas. También las letras del álbum son muy personales para mí. Respiré profundamente y realicé un viaje dentro de mí misma, y este viaje de auto descubrimiento hizo que el álbum fuera el más personal de todos hasta ahora. Así que definitivamente soy más vulnerable y frágil en este álbum … algo así como 'en bruto"".

Tarja confesó qué tipo de romance vive con Latinoamérica.

“El que siempre me mantendrá cerca, ya que me casé con un argentino hace casi 20 años y viví en Argentina durante casi 10 años en el pasado. He disfrutado el amor y el cuidado de los latinoamericanos durante mucho tiempo en mi carrera y para eso mi conexión con el público latinoamericano es muy importante para mí. Cada álbum es un viaje para mí, cada uno de ellos es diferente”.

Han pasado años desde la separación de Tarja con la banda de metal sinfónico Nightwish con quienes a lo largo de una década formó gran parte de su exitosa carrera; pasó de ser una soprano principiante a hasta alcanzar mezzosoprano y contralto lírico.

“He encontrado un equilibrio perfecto entre mis actividades en el rock y la música clásica, pero hacerlo no siempre ha sido muy fácil. Me ha exigido y me exige mucha dedicación y trabajo. Tengo estándares muy altos y estoy listo para luchar por ellos. Mi esperanza es poder seguir haciendo lo que amo, que es la música. Soy una mujer ocupada que trabaja constantemente en algo, lo has visto con seguridad. Pero me gusta mantenerme muy productiva”.

Ser mujer es una escena masculina

Siendo una mujer cantando en el hard rock, heavy metal, señaló que nunca ha enfrentado un mal momento arriba o atrás del escenario.

“Nunca he sufrido realmente en esta industria solo porque soy mujer. Mis colegas colegas siempre han compartido y mostrado el apoyo hacia mi trabajo y los colegas varones me han respetado. Sé que este no es el caso con todas las mujeres en el rock, pero solo puedo hablar sobre mis propias experiencias. Tal vez la razón de mi respeto ha sido mi tipo diferente de voz y antecedentes, pero ¿quién puede decirlo? Sin embargo, he necesitado sobrevivir a la soledad, al ser la única mujer rodeada de hombres y no siempre he podido mantener mi lado femenino ¡Tengo que fingir ser uno de los chicos, seguro! Eso es solo para sobrevivir al rock and roll para ser honestos”.

Tarja señaló que aún tiene mucho terreno que explorar: “En este nuevo álbum me encontrarás en mi propia crudeza. Siempre sacudí las bases tanto en el género de metal como en el clásico y rompí los límites con mis actividades en la música en general, porque eso es lo que soy. No puedes quitarme mi amor por la música metal ni el amor que siento por la música clásica. Ellos me completan. Espero tener mucho más para dar como compositor, por ejemplo, en el futuro. Tal vez podría extender mis alas un poco más como escritor para otro tipo de proyecto, pero ¿quién sabe?”.

Uso de las redes sociales

"Puede ser un camino bastante peligroso si no tiene otras formas de sentir felicidad que a través de estos canales. Me temo que muchas personas solitarias se sentirán aún más solitarias por esto. Para mí, las redes sociales solo están ahí para hacer que la información pase sobre mi trabajo y sí, también me divierto a veces con mi público. PERO, eso es normal. Cuando me encuentro desplazando el teléfono durante demasiado tiempo, hago que se detenga. Extraño los momentos en que la gente solía chatear y hablar sobre la vida juntos cara a cara".

Ritmos latinos

"Cuando vivía en Argentina, comencé a gustarme un buen número de artistas y bandas argentinas, por ejemplo, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Alejandro Lerner y Charly García. Pero también me gustan Sepultura y Angra de Brasil, especialmente cuando usan algunos elementos y ritmos latinos / exóticos en sus canciones".

Gira por México

Monterrey. 23 de octubre, Escena

Ciudad de México. 25 de octubre, Circo Volador

León. 26 de octubre, Foro del Lago de la feria

Guadalajara. 27 de octubre a las 21:00 horas, C3 Stage

