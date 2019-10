Alejandro Marcovich reinventa a Caifanes y busca reencuentro con fans

El músico, compositor y productor Alejandro Marcovich, ex integrante de Caifanes, señaló abiertamente que la música de la banda no la hizo sólo su vocalista Saúl Hernández, porque hubiera sonado a trova, y ahora se alista para presentar los éxitos de la agrupación con arreglos especiales.

“Lo vamos a tocar completo, lo que nunca había sucedido antes ni como Caifanes ni yo como solista, vamos a ser una bandota, sección de metales, coristas, cuerdas. El nervio es el que me da, son canciones muy importantes en mi carrera. A veces parece que está de más decirlo, pero la gente no sabe cuál es la dinámica dentro de los grupos, muchas de estas canciones están firmadas por Saúl Hernández, pero el sonido se lo dimos entre los demás; una cosa es llegar con tu guitarra acústica a cantar y otra es lo que escuchas en el disco, así que cuando alguien dice ‘no son tus canciones’ yo digo, sí, sí son mis canciones porque si no fuera así, Saúl Hernández hubiera grabado un disco como Nicho Hinojosa o Fernando Delgadillo, los integrantes de la banda hacemos la música”.

La referencia para esta nueva gira fue gracias a sus seguidores, quienes desde hace un cuarto de siglo se dejaron llevar por la guitarra de Marcovich.

“Me pareció un poco chistoso bautizar así este show, como un guiño a los fans que piensan que ese disco tiene demasiado sabor de Alejandro Marcovich, además es el 25 aniversario del disco. Voy a estrenar un show llamado El nervio de Marcovich, que hace referencia al año 1994, con el cuarto y último disco de Caifanes llamado El nervio del volcán, y por alguna extraña y exótica razón los fans lo empezaron a llamar El nervio de Marcovich, esto tenía una razón más o menos justificada por la gran preponderancia de mis arreglos y solos de guitarra, eso marcó una diferencia muy grande con los otros discos del grupo”, expresó.

Además aseguró que desde temprana edad estuvo buscando su esencia como músico.

“Yo como desde los 21 años había estado maquinando un concepto de guitarra que sonara muy eléctrica pero a la vez latinoamericana, y eso fue creciendo de a poco”, concluyó.

El show será en el Escena este sábado 26 de octubre en punto de las 21:00 horas.