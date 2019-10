Depedro presentará Todo va a salir bien en el Lunario

View this post on Instagram

Con mi #Amparito #todaunavidajuntosyloquenosqueda Anoche en el segundo aniversario de @mamitarecords Fotón de @luuulife ・・・ De los momentos más bonitos de esta noche @amparosanchezcantaora y @depedromusic ❤❤❤ . . . @amparanoiaoficial @mamitarecords #livemusicmadrid #madrid #conciertos #amparosanchez #depedro