¿Mauricio Clark "recayó" en la homosexualidad?

Mauricio Clark se convirtió en tendencia en redes sociales este jueves después de que se hiciera viral una supuesta portada de TvNotas de espectáculos donde se revela que tiene un romance con otro hombre.

"¡Recae en la homosexualidad! Mauricio Clark abre su corazón. Brian Michael 'Trixie Mattel' es el amor de mi vida", señala la supuesta nota.

Agrega que el ex conductor y la drag proveniente del reality show, Ru Paul's Drag Race, se conocieron por twitter y muestra una amiga de ambos besándose.

A inicios del año pasado, Mauricio Clark declaró a los medios de comunicación que había dejado su vida de excesos y cambio su preferencia sexual tras convertirse al cristianismo.

Desde entonces el comunicador ha mostrado su afiliación religiosa y ha estado en constante polémica al señalar que "la homosexualidad es curable".

Sin embargo, aunque se hizo tendencia la imagen de la portada, su contenido es falso pues no se trata de Clark sino de la verdadera de Trixie Mattel.

A post shared by Trixie Mattel (@trixiemattel) on Oct 18, 2019 at 10:57am PDT

View this post on Instagram

"Tres años y seguimos siendo gay. Te amo David", señala la publicación de la famosa drag publicada el viernes pasado.

Al respecto, la drag retomó la imagen en internet y respondió a través de su cuenta de Twitter: "Esto dice que Trixie Mattel es delgada y también besa hombres?.

Does this say “Trixie Mattel is thin and also kisses men” pic.twitter.com/qZxYCAkTSL

— Trixie Mattel (@trixiemattel) October 24, 2019