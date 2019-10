Lupillo Rivera confiesa que sí tuvo una relación con Belinda

Durante varias semanas se habló mucho acerca del posible romance entre los cantantes Lupillo Rivera y Belinda y, aunque, solamente Ricardo Montaner señaló que hasta habría planes de boda, hoy el intérprete de Qué tal si te compro confirmó los rumores.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme no like, Rivera confesó que él y la intérprete de Luz sin gravedad tuvieron una relación sentimental muy intensa y que, incluso, la amó como a ninguna otra mujer en la vida.

“Yo conocí a Belinda en La Voz. Fue una mujer que amé locamente, que realmente quise. Honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme”, reveló el cantante al programa.

Lupillo afirmó no temer a que sus declaraciones enojen a la cantante y si fuera así, pues habrá momento de arreglarlo. Además, aclaró que siempre la protegerá y hablará bien de ella porque “es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”.

“Siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella. Toda la vida la voy a proteger. Si yo me veo mal… la gente me ha dicho que yo andaba rogándole, pues está bien, yo le anduve rogando… si yo me veo como el enamorado y el despechado, el enamorado y despechado soy. Creo que eso hace un caballero, siempre protege a la muchacha”.

También recalcó que Belinda es la única mujer que ha hablado bien de él y agradece todas las cosas positivas que comentó en su momento.

Finalmente, cuando le preguntaron si fueron novios confirmó que sí, que su relación duró cinco meses “gracias a dios”.

Acá el momento: