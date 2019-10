Fernando del Solar se despide de Venga la Alegría por problemas de salud

Hace unos meses el conductor argentino Fernando del Solar volvió a Venga la Alegría, programa de TV Azteca en el que ya había trabajado por varios años; sin embargo, tras enfrentar una situación imprevista, se despide nuevamente de la producción matutina.

Durante la emisión de este viernes, Fernando se mostró Agradecido con sus compañeros y el público, al hablar abiertamente del diagnóstico que le hicieron hace poco, y por el cual sus médicos le han aconsejado reducir su carga de trabajo mientras se recupera.

“Venga la Alegría siempre ha estado muy entrañable, muy cercano a mí, aquí he dado todo tipo de noticias, desde mis hijos, embarazos, rupturas, absolutamente todo…”, dijo el conductor.

“Hace siete meses me vinieron a buscar para regresar a TV Azteca (…) era como un sueño hecho realidad, durante cinco años había estado esperando regresar a Azteca y hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía por qué”, continuó el conductor, quien también comentó últimamente llegó a quedarse dormido en el foro.

“No les voy a mentir que estaba muy asustado”, confesó Fernando, quien explicó que ante esta situación quiso pedir unos días en el programa para practicarse unos análisis.

“Gracias a Dios, toco madera, no hay nada que ver con aquello, y lo quiero dejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada, precisamente para que la familia, los amigos, nadie se preocupe. Estoy teniendo un problemita, que mi hígado no está como absorbiendo los nutrientes, y por eso estoy bajando y bajando de peso”, explicó el conductor antes de recordar lo que le aconsejaron sus médicos.

“Los doctores me dijeron: ‘Fer, tienes que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema’”.

El conductor dijo aliviado que el diagnóstico descartó que haya recaído en el linfoma de Hodgkin, que lo aquejó en el pasado y dejó abierta la posibilidad de volver al programa de revista.

“En Venga la Alegría nunca puedo decir adiós, esto es un hasta luego, voy a salirme unos días a recuperarme, a ponerme como pantera otra vez, a subir de peso y quizás en un tiempo regreso aquí”, comentó Fer.

“Se me hace difícil a veces entender al jefe, porque de repente es ‘regresa al lugar que querías regresar y ahora salte un ratito’”, reflexionó.

No obstante, Fernando se mantiene positivo y sobre todo reconoció el apoyo que ha recibido de sus compañeros, jefes y público.

“Yo quiero agradecer a todos, a ustedes, a los jefes que también me dijeron, ‘lo primero es la salud y sin salud no tenemos nada’… Le quiero agradecer a toda la gente por el apoyo siempre, al programa le está yendo increíble, así que les encargo el changarro un tiempito”, concluyó.

