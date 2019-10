CantautorEs armará una bohemia de nivel épico

Una noche de promete ser larga, entre amigos y llena de emociones, se vivirá el próximo 31 de octubre en la Sultana del Norte en voz de Fernando Delgadillo, Alejandro Filio y Edgar Oceransky, en CantautorEs 2019 Tocar el alma con canciones.

En entrevista con Publimetro, Delgadillo resaltó lo importante de estar con el público y las nuevas generaciones que disfrutan de su música y, en su caso, 33 años de trayectoria.

“El entusiasmo de la gente nueva y el saber que esto es lo que sé hacer, lo que me gusta, y saber que es para lo que estamos, y todo va formando el carácter. A mí me dicen ‘Yo quiero que cantes esta canción que no cantas nunca’ y es porque tienen más de 20 años”.

Por su parte, Oceransky, refirió este proyecto como un sueño que se sigue trabajando.

“Estamos empujando un proyecto de ideas, donde nos reúnen a tres cantautores; Monterrey nos recibe de una manera increíble, es un público de los más cálidos y afectivos que tenemos, estamos felices de regresar a menos de un año de nuestro concierto anterior, para seguir compartiendo. Avisamos que son conciertos largos para disfrutarse y tomarse con calma, generando una bohemia como si estuvieras en el sala de tu casa, muy tranquila para que se disfrute”, expresó.

Ambos músicos y compositores estarán en el Pabellón M este próximo jueves, a las 21:00 horas, donde no tienen preparada una selección de canciones, pues desean que el público marque el ritmo.

“Yo nunca he hecho setlist, a menos que sea corto el tiempo y tienen que ser pocas canciones, pero siempre voy a la sugerencia de los que están en la sala o también a veces tiene uno alguna inquietud para cantar, porque si canto lo que yo llevo, la gente sale inconforme, y si canto lo que me piden, yo soy el sale inconforme, hay que hacer un balance y cuando estamos los tres escuchándonos vamos generando, y le vamos tanteando el agua a los camotes”, explicó Delgadillo.

“Nos gusta hacer una lectura del público para saber cómo andan y qué es lo que piden; definitivamente cantar todas sería muy complicado, pero tratamos de complacerlos a todos”, compartió Edgar.

Los tres CantautorEs estuvieron presentes en marzo pasado en la ciudad y regresan para seguir deleitando a su público.

Nominados a las Lunas del Auditorio Nacional

El concepto de trova llamado CantautorEs fue nominado a las Lunas, que se realizará el 31 de octubre en la Ciudad de México, por lo que los cantantes, de resultar ganadores, festejarán en Monterrey.

“Vamos a estar festejando el simple hecho de estar nominados, ya fuimos nominados con CantautorEs. Independientemente de quién gane, festejamos porque seguimos compartiendo y tenemos la fortuna de ser amigos, compartir el público y la música”, indicó Oceransky.

Por su parte, Fernando dijo: “Nunca se sabe, a mí me nominaron como 15 veces y la verdad nunca me daban nada, y cuando sí me dieron fue cuando estuve en el Auditorio Nacional, lo más probable es que no resulte el premio, pero los premios se los da uno mismo cuando realizas lo que quieres. Hace muchos años que dejé de estar esperando premiaciones, pero seguramente ahí nos enteraremos”.