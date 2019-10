Revelan video de los encuentros románticos entre Lupillo y Belinda

A unos días de Lupillo Rivera confesó que había sostenido un romance con Belinda, se filtró un video del cantante visitando a la rubia en su casa.

El material fue difundido por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, en el video se ve al cantante de música regional mexicana llegando al domicilio de Beli por la noche. Horas más tarde, alrededor de las tres de la mañana, Rivera abandonó el domicilio y se dirigió a su hotel.

Días después, los paparazzi volvieron a captar al cantante entrando a la casa, incluso fue recibido por el perro de la familia.

Aquí el video,

Hace algunos días Lupillo explicó “yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”.

Y agregó, "fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”.

