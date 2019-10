Ceci Juno ataca a los Fantasmas del pasado con su música

María Cecilia Jurado Noboa, mejor conocida como Ceci Juno, es una cantante y compositora nacida en Guayaquil, Ecuador, que empezó su carrera musical a muy temprana edad experimentado con diferentes géneros musicales como el pop, pop rock, R&B, entre otros. Su más reciente material Fantasmas busca compartir su experiencia y liberarse del pasado.

“Lo que quiero compartir con este disco Fantasmas es poder identificar y liberarnos de las experiencias negativas, inseguridades que llevamos a diario, y que nos afectan a la hora de relacionarnos, de tratar de cumplir nuestras metas, y así fue como tracé el hilo en las canciones. Mi música es predominantemente pop, pero tiene aspectos del jazz, soul, r&b, funk, pop latino”.

Al ser una cantautora nata, Juno, ha podido experimentar y jugar con su voz. Lo que le ha permitido colocarse en el gusto de su público.

“Me gusta mucho experimentar con arreglos vocales, armonías, varias voces, a capela, efectos en voces, y es de lo que más se puede apreciar en mis temas. Desde 2014 comencé a lanzar las canciones que tenía guardadas en un cajón, y para este 2019 ha sido un año muy productivo, muy loco y muy ajetreado porque este disco nos llevó medio año en terminar de producirlo, subirlo a plataformas y la segunda parte del año es la promoción, ocho shows en tres países, entonces me siento muy satisfecha, y hay semillas sembradas para lo que viene en el 2020”.

Desde su primer EP y ahora con Fantasmas, Ceci está visualizando un 2020 muy productivo en la música.

“Quiero seguir escribiendo, traer a México más de la música de Ceci Juno, algunas colaboraciones con artistas internacionales que admiro. Yo soy muy balanceada, me gusta pensar en un futuro inmediato, igual no me pongo metas porque pienso que uno planea, pero la vida te hace como quiere”.

En 2016 Ceci obtuvo el título de musicoterapeuta en Berklee College of Music; desde entonces, ha combinado su faceta como intérprete y su profesión en la que ayuda a personas de todas las edades a recuperarse de enfermedades neurológicas a través de la música.