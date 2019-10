Ana Torroja llega plena a su cita con los regios

A punto de cumplir 60 años de edad, de los cuales más de cuarenta los ha dedicado a la música, la cantante española Ana Torroja asegura sentirse plena y disfrutando de su carrera.

En entrevista con Publimetro, la intérprete de Sonrisa se dijo orgullosa, complacida y vocalmente plena.

“Nunca me calificaría con un 10, porque la perfección no existe, pero me siento muy satisfecha y orgullosa con todo lo que he conseguido, me siento muy feliz con este show que voy a presentar este viernes primero de noviembre en el Showcenter, son dos horas largas de concierto que se pasan volando y la gente quiere más, y yo físicamente puedo, porque la salud me permite estar en plena forma y vocalmente sigo, la gente me lo dice, yo siento que está más madura, pero sigo trabajando y lo tengo que cuidar”.

Con el paso de los años, Torroja sigue buscando cómo complacer a sus seguidores, por eso siempre busca la manera de reinventarse.

“Es maravilloso y es un regalo que guardo como un tesoro, que las canciones se hayan ido heredando generación tras generación, que me conocen porque en su familia se escuchaba Mecano, o me redescubren con los sencillos nuevos como Ana Torroja. Pero no por eso se debe acomodar uno, es un lujo que después de tantos años pueda seguir cantando estas canciones y estén vigentes, pero por eso me gusta transformarlas y maquillarlas de forma diferente y la gente las redescubra y las reviva, no sólo por ellos, sino también por mí”.

Rumbo al cierre de este año, Ana se dice agradecida y con un 2020 lleno de mucha música.

“No puedo pedir más, porque nada es regalado porque vaya que me lo trabajo, para mí este año acaba de empezar por la gira, pero ya está terminando; ha sido de mucho trabajo en cuanto a preparación, tratando de buscar y rebuscar de dónde saco una Ana nueva, pero muy satisfecha; yo creo que le daría un 9.99 a este 2019. Y todavía habrá canciones que sacaremos éste y el año que viene, además sigo trabajando en canciones nuevas”, concluyó la española.