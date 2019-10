Reyli Barba vive su propia metamorfosis

Reyli Barba bajó de su cuarto en un hotel de Guadalajara, su caminar fue relajado y disfruto de cada persona que se cruzó a su paso. I

ngresó al salón para las entrevista y lo primero fue saludar con una sonrisa.

Muchos cambios ha tenido el cantautor y eso se demuestra en su nuevo disco La metamorfosis que lo trae de vuelta a la música y a los escenarios.

“Es una metamorfosis la que he vivido para encontrarme de vuelta en los estudios de grabación, en los escenarios y en una entrevista contigo. La metamorfosis es día con día, pero realmente tuve que pasar por una verdadera catarsis para regresar a la vida”, puntualizó Reyli.



El músico reveló que tuvo momentos duros en el pasado, pero ahora busca permanecer sano en mente y cuerpo.

“Con el disco me desahogué, me ahogué, me refresqué y me acaloré. La música cumple en mi vida una de las funciones más importantes y venir a hacer música después de una transformación tan radical, no fue fácil. Soy un alcohólico desde los 11 años y parar de beber a los 42 ó 43 años, en el que te dicen: 'se acabó el circo', no es nada fácil pero bendito Dios, hoy en día si les puedo contar que estoy vivo después de esas experiencias”.

Esta nueva etapa en la carrera ha estado acompañada de mucha buena energía y felicidad. Con su nuevo sencillo 16, 437 Días está listo para volver a generar emociones en el público.

“La verdad, es un disco precioso lleno de arte y esperanza. También de compañerismo, porque lo hice con ocho músicos que admiro y son los que me acompañan: son cinco cristobalense, dos tabasqueños y una argentino, es un disco lleno de buen gusto, paciencia y tiempo”.

Vive una buena etapa

Reyli lleva cuatro años y medio alejado del alcohol, y confesó cuál es su estado físico; además se define como "enfermo emocional alcohólico".

“Todo el día estoy escribiendo y no es porque me quedé con mucho dentro, es que hay mucho afuera. Hay mucho del mundo que me gusta, hay muchas cosas que me llaman la atención, que me emocionan e inspiran. Es muy distinta la vida de una persona alcohólica, a una alcohólica que no está en la actividad.

"Soy un un alcohólico que lleva cuatro años y medios sin beber, entonces imagínate; la vida tiene otras texturas, otras oportunidades, es otra la forma en que vibras”, a lo que añadió, “estoy sano, salvo y fresco como una lechuga. Estoy feliz y agradecido porque todo lo que hemos estado haciendo me va dando esos resultados que yo tanto busqué y no encontraba. Me quejaba y le echaba la culpa al mundo, pero era simplemente mi enfermedad que me tenía detenido".

Reyli Barba está de regreso en la música y quiere disfrutarlo alejado de los fantasmas del pasado.

“Visualizo un 2020 lleno de salud, alegría familiar y haremos casi 34 conciertos para el próximo año. Hay mucho que compartir, porque con eso de las plataformas ya están en todo el mundo”.

El cantautor aseguró que en marzo ofrecerá show en Guadalajara.

