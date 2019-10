The Strokes, Tame Impala y el Potrillo encabezan el Pa'l Norte 2020

En la edición número nueve del Pa'l Norte, habrá de todo estilo de música, pues una de las sorpresas es Alejandro Fernández, El Potrillo.

Uno de los festivales más imponentes del norte de la república está listo para poner a bailar y cantar a los asistentes el próximo viernes 21 y sábado 22 de marzo de 2020 en el Parque Fundidora.

The Strokes, Tame Impala, Alejandro Fernández, Daddy Yankee, Foster the People, MGMT, Paulo Londra, Los Auténticos Decadentes, Morat, Sum 41, El Tri, Iggy Azalea, Galantis, Juanes, The Whitest Boy Alive, Milky Chance, Babasónicos, Andres Calamaro, forman parte de la lista de artistas que cantaran en los distintos escenarios del festival.

Además Lauv, Danny Ocean, Enjambre, Clairo, Rodrigo y Gabriela, Kinky, Los Cafres, Seth Troxler, División Minúscula, Sasha Sloan, Kongos, Todos tus Muertos, Sam Feldt, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Duki, Ed Maverick, Klingande, complementan la lista de talento presente en esta gran fiesta musical.

Una de las agrupaciones que marcará su regreso a los escenario es Hello Seahorse!, y lo hará en la Sultana del Norte.

La venta de boletos Fase Uno, comienza este lunes 4 de noviembre a las 11:00 horas, a traves de www.ticketmaster.com.mx

Los abonos tienen un precio de mil 990 pesos en general y 3 mil 390 en VIP más cargos por servicio, y se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster y en todos sus puntos de venta a nivel nacional.

Además para los fans y coleccionistas habrá un boleto conmemorativo que se podrá adquirir en los siguientes puntos de venta:

Guadalajara:

BUM Plaza de la tecnología. Av. 16 de septiembre No.140 Local 218 piso 2 col. Centro

BUM Multiplaza del Valle. Av. Concepcion del Valle 6800 local 23 San Jose del Valle.

Ciudad de México:

BUM Sub urbano Tlalnepantla. Plaza comercial estación Tlalnepantla

BUM Centro Médico. Metro estación Centro Médico línea 9

Monterrey:

BUM Interplaza

BUM Multiplaza

Taquillas del auditorio Citibanamex

* Punto de Venta sin cargo por servicio taquillas del Auditorio Citibanamex