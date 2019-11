Adal Ramones se deja consentir por la magia de Un cuento de Navidad

Entre La Academia, la obra Dos más dos y su familia, ahora el regiomontano Adal Ramones suma un nuevo proyecto a su día a día, pues junto a la nueva compañía de teatro ExaTec, que reúne a los ex alumnos más destacados en el teatro, está por estrenar Un cuento de Navidad, el musical, lo cual lo tiene muy entusiasmado.

“Hay muchas versiones cinematográficas de Scrooge, y ésta será la primera vez que llegue el musical de Scrooge al teatro, es un gran reto para todo actor porque además no tengo la edad y es más grande. Además todo se volvió muy atractivo, no sólo el personaje, sino que era la versión teatral y musical, mi familia en Monterrey, y que mis tres hijos puedan verlo, y sí creo que estarán acá mis tíos Ramones, mis hermanos, mis sobrinos y serán dos fines de semana que quedarán guardados en mi corazón como la gran oportunidad que me di yo al aceptar este gran regalo navideño”.

Platicando con Publimetro, Ramones, quien comenzó su carrera en teatro estudiantil, explicó el trabajo que hizo para dar vida al personaje.

“Es un trabajo de buscar la voz, la postura, y estar consciente de cómo es la postura anatómica, hacer la voz de anciano, entrar y salir, cantar y tener que guardar silencio entre escenas, y qué pasará con Scrooge cuando entiende la lección, tiene que haber un cambio incluso en su anatomía, su cara. Cuando empecé en el teatro siempre fui bien disciplinado y lo sigo siendo, y el único que manda y ordena es el director. Soy muy respetuoso de las jerarquías y con Marcelo soy ese actor que obedece a pie ciego a su director”.

La parte que más lo dejó convencido de que es el momento de hacer este proyecto fue la caracterización al lado del artista del maquillaje Panchito Rangel.

“Después de estar en manos de Pachito Rangel, quien se ha preparado en Hollywood, y me gustó cómo coincidimos en la idea de Scrooge, él hizo todo el arte del maquillaje y lo más increíble es cuando logras esos volúmenes con luz y sombra, no hay prostéticos, salvo las patillas y la peluca, todo lo demás es obra del pincel de Rangel, que al final es un complemento del artista del maquillaje, del artista que lo interpretará. Y desde que empezó a maquillarme me instalé en el señor Scrooge”, explicó.

La puesta en escena se estrenará el próximo jueves 5 de diciembre en el Auditorio Luis Elizondo, estará durante dos semanas de jueves a sábado con una función diaria, y el precio de los boletos oscila entre los 250.00 y 650.00 pesos.

Cambio de planes y vacaciones

El actor y su esposa Karla de la Mora tuvieron que posponer sus viajes en familia.

“Cambiaron los planes, mi esposa Karla lo entiende muy bien, teníamos planeado irnos a Costa Rica, que es como otro hogar para mí, para nuestro viaje de Navidad y Año Nuevo, iba a pedir que me suplieran en la obra Dos más dos, y cambian cuando acepto hacer La Academia, y viene Cuento de Navidad y se tiene que posponer para los ensayos; ya nos iremos a mitad o final de enero”.