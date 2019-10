Tania Ruiz revela que se casaría con Peña Nieto “sin pensarlo dos veces”

Aunque la modelo Tania Ruiz nunca ha tenido el deseo de casarse, si se tratara de una unión con el ex presidente Enrique Peña Nieto no dudaría en dar el "sí" y llegar al altar con él.

Así lo reveló la potosina en una entrevista con la revista ¡Hola!, donde además dijo que se encuentra muy enamorada del ex mandatario.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, dijo Tania a la publicación.

La maniquí posó para la revista con un vestido color marfil y una de sus mascotas en sus brazos.

Hace unas semanas otra publicación señaló que la pareja ya tenía planes de boda y que la ceremonia se realizaría en diciembre, pero deseaban mantenerlo en secreto.

Sin embargo, en un encuentro posterior con diversos medios de comunicación, la modelo afirmó que no había planes para casarse.

Historia de amor

Tania Ruiz se dio a conocer a nivel nacional cuando a finales de enero pasado fue captada paseando por calles de España con Peña Nieto, quien en ese entonces aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera.

Aunque en un principio dijo que Peña Nieto era sólo su amigo y aseguró que la hacía reír mucho, poco después de que el político se divorciara de Rivera aparecieron en su primer evento público: la boda de Mar Collado, hija del abogado Juan Collado.

Complicidad

La relación entre Ruiz y Peña Nieto generó controversia hace unos días cuando la modelo reveló un detalle: "Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es hacer ejercicio”.

Y se dijo afortunada de tener una relación con él. “Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro, es una persona que saca lo mejor de mí, y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia es un auto reflejo: si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”.

Controversia

Aunque el ex presidente ha tratado de mantener un perfil bajo, su romance con Tania lo ha mantenido en la mira. En septiembre pasado, intentó pasar desapercibido junto a su novia en un restaurante de Nueva York usando pelucas, sin embargo, el resultado fue totalmente contrario: se convirtieron en objeto de memes y burlas en redes sociales.

Tania tomó el asunto con humor y en su cuenta de Instagram compartió algunos de los memes que le parecieron más divertidos y aseguró que le gustaba hacer reír a la gente.

