Beto Pasillas regresa a la música tras ruptura

El youtuber Beto Pasillas canalizó con música su fallida historia de amor junto a la influencer Yuya, pues el generador de contenido regresa a su esencia.

En entrevista con Publimetro, el regiomontano de 28 años desea mostrar su faceta como cantante, algo que lo apasiona desde muy joven.

“Yo he sido músico desde los 10 años y mi sueño siempre fue ser rockstar, pero por ser muy joven era como complicado, y encontré luego en YouTube la manera de seguir creando pero con video, y comencé a hacer videos de batería y después le di de lleno a mi carrera como creador de contenido en las redes sociales, y este año 2019 me dije ‘llevo muchos años haciendo esto en Internet, tengo que reinventarme, y me encanta la música, porqué no hacerlo’; ahorita tenemos la ventaja de ser independientes, y lo hacemos con Marlene mi sencillo, con un proyecto más en forma”.

Aunque la canción no lleva el nombre de la también youtuber, Pasillas desea reflejar en su música lo que sus seguidores puedan sentir al igual que él.

“Siempre trato y he buscado conectar con las personas, en lo que pienso y en lo que hago, y en la música es importante contar una historia con la que la gente se identifique y diga ‘Yo también’, pues yo viví esta situación hace poco y la música me ha ayudado a canalizar esta situación”, agregó.

Aceptó que algunos de sus seguidores en las redes sociales le han criticado por esta nueva etapa, pero él desea hacerlo como una fuente de desahogo. “Sí me han dicho ‘ahora todos los youtubers quieren ser cantantes’, pero es que ahora todos tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos, y eso es lo importante: desarrollarnos plenamente”.

La propuesta de Beto es dentro del pop, pero puede dar más sorpresas, compartió.

“Es un tema mío, producción de Jorge Jaimes, alias Pikis, con quien ya había trabajado y lo busqué para este proyecto; Marlene tiene como cinco meses, la canción fue compuesta con pura letra y guitarra acústica, que ahora se volvió un pop electrónico, con letra triste que igual no sé pero es así, pero al momento de crear un sonido fue volverla feliz; seguiremos por la línea del pop, aunque es muy variado será un concepto musical de pop”, concluyó.