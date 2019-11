Pipe Bueno mantiene su romance con el mariachi

Desde Bogotá, Colombia, Pipe Bueno chArló con Publimetro para compartir el momento musical que vive, sobre todo al tomar el sonido del mariachi como parte de su propuesta musical.

El cantante colombiano agradeció el buen recibimiento de los mexicanos.

“Con el tema Cupido falló que fue el pasado sencillo, tuvo un buen recibimiento en México. Por ahora, todo es positivo, el ser colombiano, el que los mexicanos me reciban con amor, respeto y orgullo, es todo increíble. Trato de homenajear la música vernácula , de mariachi, porque corre por mis venas. Crecí en Colombia, donde escuché música desde niño. Así que cantar esa música es algo normal, porque toda la vida la he escuchado. La música regional tiene sus raíces en México, la valoramos e interpretamos con mucho respeto”, señaló Pipe Bueno.

El cantante colombiano gran amigo de Maluma, tuvo la oportunidad de tener como director vocal a Vicente Fernández en el tema Sin ropa eres mía.



“La vida me dio un regalo, de haber podido compartir escenario con Vicente Fernández durante su gira del adiós. Hicimos casi 15 conciertos por Sudamérica, y me hizo sentir muy cercano a la familia. El día que se grabó Sin ropa mía tuve el placer estar acompañado por Don Vicente en el estudio de su rancho, él me dirigió vocalmente, me dio parte de su consejos y me compartió dos secretos, eso cambió mi manera de interpretar las canciones”.

Pipe Bueno con una larga trayectoria en Colombia, reconoció que llegar a México, es empezar desde cero.

“Sin sonar pretencioso, soy uno de los líderes de este género en Colombia, pero reconozco que estoy comenzando de cero en México. Vienen conciertos en Guadalajara y la Ciudad de México para fin de año".

Colaboraciones

Pipe Bueno adelantó que ya están por concretarse algunas colaboraciones con artistas mexicanos, aunque no quiso mencionar los nombres.

“Ya estamos cerrando tres colaboraciones con artistas mexicanos, con los cuales va a sentirse a gusto y felices”.

En Guadalajara

28 de noviembre en la Arena VFG, a partir de las 18:00 horas, como parte del festival radiofónico Todo Amor.

