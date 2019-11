Muere el astrólogo Walter Mercado a los 87 años

El famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado Salinas falleció la noche de este sábado en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, en Puerto Rico.

El portavoz de la familia, Omar Matos, confirmó su muerte a los 87 años.

De acuerdo con Telemundo 52, el también actor bailarín murió ayer a las 21:00 horas debido a un aparente fallo renal.

En marzo pasado se dio a conocer que el astrólogo sufrió una caída en la que se fracturó la espalda, desde entonces continuó delicado de salud.

Famoso por su emblemática frase “con mucho, mucho amor”, Mercado Salinas fue el astrólogo más famoso de la televisión hispana. En 2012 sufrió un infarto al corazón que lo llevó al hospital. Tras el suceso, dijo que “se había ido, visto la muerto y volvió a la vida”.

Especial

A principios de agosto de este año, viajó a Miami a recibir el reconocimiento “Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado” en el History Miami Museum, donde se exhibieron por primera vez al público sus atuendos, momentos y objetos efímeros.

En una entrevista concedida a Univisión en septiembre pasado, en la que le preguntaron sobre su sexualidad dijo: "Soy quien soy y lo que la gente ve es lo que soy. La gente quiere saber si soy heterosexual, homosexual, metrosexual, bisexual… a mí no me interesa. Lo importante es que soy un ser humano y acepto a la gente como otros seres humanos y la gente me ama por lo que soy. Aquí estoy, soy lo que soy. Eso es todo".

Mercado, quien aseguraba haber hecho su primera predicción a los seis años, creó una imagen inconfundible con su cabello platinado, sacos de brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales que hacía a diario en la pantalla chica con la frase "reciban de mí siempre mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor".

Entre sus predicciones más famosas figuran la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, el nacimiento del hijo menor de Julio Iglesias, el papel protagónico de Madonna en la película “Evita”, el nacimiento de la hija de la presentadora brasileña Xuxa y la elección del presidente estadounidense Bill Clinton.

El astrólogo puertorriqueño falleció este sábado a los 87 años. / Getty Images

En los últimos años enfrentó batallas legales, por lo que se vio obligado a cambiar su nombre.

"Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico", declaró en 2011 al diario puertorriqueño El Nuevo Día. "Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar".

Nacido bajo el signo de piscis el 9 de marzo de 1932 en la cubierta de un barco que viajaba de España a Puerto Rico, se crió en la ciudad de Ponce, la segunda más importante dela isla caribeña.

