Sole Giménez presta su voz a Mujeres de música

La cantante Sole Giménez está de vuelta en México con un disco especial, con el que busca enaltecer la labor de las mujeres compositoras, por lo que prestó su voz a los temas más emblemáticos de la historia.

En entrevista con Publimetro, Giménez destacó la importancia de tomar conciencia sobre la labor de las compositoras.

“No sólo me parece importante tomar conciencia de lo poco valorado que ha estado el trabajo de la mujer en la música, más allá de las intérpretes que sí han estado valoradas, pero como músico, autoras y compositoras, la mujer en la música apenas se ha visto, por lo que cualquier posicionamiento que haga justicia a todo el trabajo me parece estupendo. Yo lo que intento es aportar mi granito de arena para que se equilibren las cosas, además estamos ayudando a que se les reconozca el trabajo de estas mujeres y poner las cosas un poco en su sitio”.

Sole reconoció que ha sido complicado poder levantar un proyecto así, por la falta de apoyo de una disquera, pero sabe que tanto el disco como las presentaciones que tendrá servirán para enaltecer a sus colegas.

“Lo vuelve más complejo porque no tengo el respaldo de una gran compañía detrás, tengo que financiar el proyecto y no soy una gran empresa, pero es lo que yo he decidido hacer y lo hago con gusto. En esta presentación no tengo la intención de tener invitados porque ya tengo a autoras maravillosas a las que vamos a invitar a sonar, ellas son las importantes, yo sólo las interpreto, pero las protagonistas de la noche son ellas. Es un proyecto muy bonito, Mujeres de música, que me hace muchísima ilusión poder llevarlo a México y en especial a Monterrey, porque es un disco donde buscamos visibilizar a las mujeres autoras”, agregó.

El formato es de gran presencia, pues cuenta con una orquesta y temas importantes.

“En el disco las canciones están arropadas por una orquesta sinfónica, pensamos que era adecuado y no había hecho ningún disco, así y me apetecía mucho, pero el formato que llevamos es como trío, piano, violín y voz, creo que va a quedar muy bonito por el repertorio que llevamos”.

Tras las más de dos décadas como vocalista del grupo español ochentero Presuntos implicados, la española sabe que el público también quiere oír un poco de esa historia.

“A mí me gusta tener siempre en cuenta que el público quiere oír canciones que me acompañan desde hace muchos años, pero lo que sí es que es un repertorio donde sólo suenan canciones de mujeres, escritas o compuestas por mujeres, y ahora nos acercaremos a las canciones que yo he hecho durante mi vida, y que también tuvieron mucho éxito con Presuntos implicados”, señaló.

La cantante estará en Musicantro el viernes 15 de noviembre, a las 20:30 horas.

Después de Presuntos implicados

Sole Giménez, sabe que su historia en Presuntos implicados le ha permitido seguir vigente en la música, aunque esto no le quita lo complicado al trabajo diario.

“Yo le he tenido más fácil porque el recorrido de 23 años mi nombre ya sonaba, pero aún así coincide con el comienzo de la crisis que supone la era digital en la música, y pues todo se juntó, ha sido tiempo complicado. Pero es muy bonito poder subirte al escenario e interpreta los temas”.