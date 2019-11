Angélica Vale hará show de parodias junto a Angélica María

Angélica Vale se caracteriza por ser una mujer que siempre le sonríe a los buenos y malos momentos, su buen humor es contagioso en todas las actividades que realiza, ya sea en el ámbito personal o profesional.

La actriz mexicana charló con Publimetro sobre su regreso a la gira de Mentiras, el musical que festeja su décimo aniversario.

Además, el próximo 11 de noviembre cumplirá 44 años de edad y reveló en qué etapa se encuentra.

“Afortunadamente me casé bien… ¡Caray! Tengo un marido que entiende que en esto nací, no puedo dejar de hacerlo. Él sabe que no me puedo alejarme totalmente por completo, también entiende que soy mamá y que amo ser mamá, pero me da chance de ir a desahogarme y hacer mis pasitos en el teatro, porque si no estaría histérica, no me soportaría ni él. El teatro ha sido mi mayor pretexto, pero la verdad ha sido maravillosos conmigo”, compartió Angélica Vale.

Angélica adelantó que están en los últimos detalles de lo que será un nuevo espectáculo junto a su madre, Angélica María.

“Ya estamos a nada de hacer nuestro famoso show. Nos queremos juntar en un escenario, mi madre y yo a cantar, divertirnos, a hacer imitaciones, porque aunque no lo crean, mi madre también hace imitaciones y es muy chistosa. Queremos hacer todo eso juntas, y parece ser que será una realidad el próximo año, por eso estamos contentas y emocionadas las dos. El espectáculo será de la mano de Morris Gilbert, cosa que me parece sensacional, está padre el proyecto”.





Angélica Vale indicó que el 6 de febrero harán un festejo especial con Mentiras, el musical en el Auditorio Nacional DE la Ciudad de México.

“Hace ochos años me integré al elenco. Gracias a Dios no me ha pasado nada de lo que le pasa a estás mujeres. Gracias a Dios, mi matrimonio sigue muy bonito, pero sí obviamente las cantas diferentes. Por ejemplo De color de rosa era una canción que nunca pensé que se la fuera a cantar a mis hijos, y cuando nació Angélica, pues De color de rosa tuvo un significado diferente, es como el amor más puro que puedo sentir y si me explota el corazón de amor por hijos”.

La actriz añadió, “gracias a Dios, Detrás de mi ventana -insisto, no la canto [risas] en mi vida personal [risas], sólo en la obra de teatro, porque no la siento [risas]… esas no. Hay muchas de despecho que no siento, pero las de amor si han tenido diferente significado; además interpreto a la primera esposa (Daniela) y me va mal desde el principio [risas]”.

Reclamos en la familia

Angélica Vale confesó que es complicado viajar continuamente de Estados Unidos a México, sobre todo por las reacciones de sus hijos.

“Mira que desatender a mis hijos, ellos si me lo reclaman y me lo reclaman duro. Angélica tiene 7 años y Daniel 5, pero hace tiempo Angélica me reclamó, cuando me fui a hacer una novela a México, me dijo: '¡Me abandonaste, mamá!', a lo que contesté: '¿cómo que te abandoné, yo regresé los fines de semana a verte', y sólo me respondió: 'No estuviste y eso no puede volver a pasar'. Por eso no puedo agarra proyectos largos, aunque al ratito ni me van a pelar, porque los hijos se van, son prestados por un ratito, ahorita tengo que dedicarme a ellos”.

10 años de Mentiras, el musical

La actriz mexicana que creció entre la bohemia y grandes intérpretes como Juan Gabriel, Enrique Guzmán, Luis Miguel , Yuri y José José se integró a la gira por el décimo aniversario de Mentiras, el musical.

“Tenía muchas ganas de hacer la gira otra vez con Mentiras y se pudo lograr esta año, que estoy más leve en cuestión de la televisión. Empecé con Mentiras hace 8 años [risas], aunque usted no lo crea. Hace ochos años me integré al elenco, me acababa de casar, todavía no sabía lo que era ser mamá. Me embaracé, me fui y regresé; me volví a embarazar , me fui y regresé [risas]. Ha sido parte de mi vida, lo chistoso es como sigo gozando la obra. No nos cansamos de hacerla porque es una obra que tiene magia, las canciones que nos gusta cantar; además, es una obra divertida que te pone de buenas, te pone a cantar y sales riéndote”.

En Guadalajara

9 de noviembre a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos: 400, 500, 650 y 750 pesos. Con Angélica Vale, Lorena D' Garza, Emmanuel, Dalilah Polanco y María Chacón.

