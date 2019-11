Sorprende Christina Aguilera con kilos de más luciendo ajustado vestido

Christina Aguilera es dueña absoluta del escenario cuando canta, pero tratándose de su peso, ha tenido altas y bajas.

Tras darse a conocer por el Club de Mickey Mouse se convirtió en una de las mejores voces de su generación y una de las más sexys.

Sin embargo, cuando se divorció de su primer esposo Jordan Bratman, en 2011, la cantante tuvo problemas con su peso.

Luego de luchar con las libras de más, en 2013 Xtina regresó más sexy y delgada hasta que quedó embarazada y volvió a subir.

En los últimos dos años ha lidiado con su problema, y al parecer tuvo una recaída por como luce actualmente.

Recientemente tuvo una presentación en Dublín, donde sorprendió a los miles de asistentes, y no por su potente voz, sino por los notables kilos que tiene y que se hicieron evidentes por su ajustado vestuario.

Para el increíble espectáculo que ofreció, lució un sexy vestido ajustado de una pieza platedo, con una amplia transparencia que casi pone al descubierto uno de sus senos, el cual solo esta cubierto por brillos.

Este sexy atuendo que encantó a miles lo combinó con unas altas botas plateadas hasta el muslo y medias transparentes.

Sin embargo, esto no logró evitar que se notará las libras de más que aumentó. En una entrevista, la exestrella de Disney aseguró amar su cuerpo tal como es.

"En realidad, el desafío que siempre he tenido es ser demasiado delgada, así que me encanta que ahora tenga un botín, y obviamente me encanta mostrar mi escote. Mientras sea feliz en mi propia piel, eso es todo lo que necesito. Y estoy feliz con el lugar donde estoy. Tengo un novio que ama mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo", declaró la celebridad.