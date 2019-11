Ellas son las mexicanas que hacen las voces de Elsa y Anna en Frozen 2

Uno de los estrenos más esperados de la recta final del año sin duda es Frozen 2. Las hermanas Anna y Elsa regresan con mayor madurez, nuevas aventuras y más música. En la versión original de la cinta, Idina Menzel repite como la voz de Elsa y Kristen Bell en la de Anna, al igual que en la versión doblada, donde Carmen Sarahí y Romina Marroquín vuelven para interpretar a estos personajes que han conquistado a millones de fans en el mundo.

Para ellas Frozen 2 no marca un reencuentro con Elsa y Anna, ya que aseguran nunca haberlas abandonado. “Nunca nos perdimos. A través de los años hemos seguido trabajando con los personajes, hemos hecho muchas cosas con ellas todo este tiempo. Fue muy bonito ver cómo han evolucionado con esta nueva película, las historias y todo lo que vamos descubriendo de ellas. Son parte de nosotras ya”, aseguró Carmen, quien presta su voz a Elsa.

Carmen Sarahí / Cortesía Disney

En cuanto a las exigencias que se les presentaron en la secuela, Romina explicó: “Encontramos a una Ana mucho más madura, la de la primer cinta es muy linda, tierna, aventurera y aquí no, se vuelve más madura y consciente de lo que hace. A nivel personal vocal implicó un reto enorme, porque las canciones son diferentes, Gaby Cárdenas, quien fue la que nos dirigió en los temas, nos metió a clases de canto porque esta cinta tiene una exigencia vocal musical mucho más complicada que la pasada. Fue un crecimiento con Anna en todos los sentidos”.

Romina Marroquín / Cortesía Disney

“Fue un reto. Teníamos un gran nivel de excelencia en la primer cinta, entonces con ésta había que cuidar todo para que no decayera en ningún momento. Vocalmente, las canciones en esta cinta exigen un poco más, son más audaces. En esa cuestión, para mí sí fue más retador e igualmente satisfactorio, fue increíble poder trabajar de nuevo con todo el equipo, el cual me exige lo que saben que puedo dar y de una manera amorosa, por lo que se logró un gran trabajo y eso se refleja en la película”, sentenció Carmen.

La magia de la música

El tema Let it go fue clave para el éxito de Frozen. De hecho ganó el Óscar a Mejor canción original, por lo que una de las grandes expectativas de la secuela, además de la historia, es la música. Carmen Sarahí nos contó qué es lo que podremos esperar de la música de Frozen 2.

“No se podría hablar de superar Libre soy, es icónico, se volvió un himno para mucha gente. Creo que los compositores de la película no estaban pensando en replicar esa fórmula, ahora lo trabajaron desde otro lugar y se logró, la nueva música te entra por la piel, la sientes, la orquestación es maravillosa y sigue teniendo ese mensaje de superación, de respeto, de amor, de confiar en ti, de ir mucho más allá. Hay muchas canciones en esta película que son espectaculares”.

Romina Marroquín y Carmen Sarahí / Cortesía Disney

