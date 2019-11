K’iins propone música infantil, pero moderna

Divertidos y entregados en la música, K’iins, agrupación formada por Emi, Alex, Mía y Nano, de 11 años de edad, muestra su concepto musical colorido y fresco, adecuado para los niños y adolescentes.

En entrevista con Publimetro, los niños quienes además de sueños comparten amistad casi desde recién nacidos, quieren llevar un contenido adecuado al público.

“Nos inspiramos para hacer el grupo de niños, porque no había quién le cantara a los niños, en especial cantamos el género pop, pero adecuadas, pues nos dimos cuenta que los niños escuchaban canciones con palabras no aptas a nuestra edad, y también el ritmo les gusta y está padre, pero el contenido no está bien, por eso les estamos dando el ritmo que les gusta pero con las letras adecuadas”, explicó Emi.

Por su parte, Mía, la niña persuasiva del grupo, recalcó la importancia de divertirse y ayudar al mundo y se dijo contenta por esta aventura.

“Nosotros queremos poner a bailar a todos, y poder salir del país para que conozcan nuestra música en otros lugares, y estamos felices porque nuestro video Bailalo, superó las 170 mil visitas en Youtube, además cuando grabamos el video, lo hicimos en la playa y vimos que había mucha basura y nos pusimos a recogerla porque estamos buscando hacerle bien al medio ambiente, porque como seremos la siguiente generación de adultos si hacemos un cambio desde ahorita se puede notar cuando estemos grande”.

Nano por su parte compartió cómo es que ya están probando en escribir sus propias canciones para que los niños se identifiquen.

“De hecho todos ponemos una parte de las letras y ritmos, para poder checar de ponerlo más rápido o lento, cada uno participa en las reuniones diciendo lo que opina, y estamos intentando componer canciones nosotros mismo, y ya se viene una balada que se llama A tu lado, y hacer letras para nuevas canciones”, concluyó.