Martha Higareda planea filmar road movie en México

Martha Higareda se ha vuelto una actriz y productora muy inquieta, que suele estar combinando el trabajo entre México y Estados Unidos.

Este año la vimos en la pantalla grande con cintas como No manches Frida 2 y [email protected] caen; además con series como Into dark y la cinta DeadTectives.

“Cada vez hay más oportunidades y se están generando muchos contenidos en la televisión y plataformas, eso permite que haya más trabajo que nunca”, señaló Martha Higareda durante su breve visita a Guadalajara.



La actriz mexicana es la imagen de una bebida refrescante, y hace una gira para tener convivencias con seguidores en algunas ciudades de la República Mexicana.

“Es una campaña divertida, en la que queremos quitar la amargura del mundo”, compartió la productora.

Por ahora, Martha ya está enfocada en los próximos proyectos del 2020.

“Estoy desarrollando una serie que me emociona mucho, que estaremos filmando el año que viene. Estoy desarrollando una película; además, recién terminé un guión y tengo una propuesta en un proyecto americano, pero sí hay mucho trabajo”.

Agregó que no puede adelantar mucho de estos proyectos, “la serie es para una plataforma, apenas estoy juntándome con las escritores, es una cosa que se me ocurrió. La película terminé de escribirla, la idea es filmarla en todo el país, es como un road movie y espero que pare en Guadalajara".

Redes sociales

También Martha Higareda habló de las redes sociales, sobre los rumores de embarazo y las críticas.

“Las redes se me hacen divertidas. Me gusta mucho estar leyendo lo que comentan los seguidores y siempre que puedo, respondo de manera personal; al final de cuentas, como actriz, el contacto que tienes con ellos es a través de la pantalla grande, pero el contacto que pudieras tener físico como más personal, es por la red”. Añadió que suele leer todo lo que le escriben, sea bueno o malo: “Cuando sacan comentarios un poco más picantes, me da risa, y sobre los rumores de ser mamá… por ahorita no, quizá en un año o dos”, concluyó entre risas.

En sus palabras

“Fue una año de mucho trabajo, con muchas películas. Estoy contenta y sobre todo a nivel personal, porque acabo de ser tía y estoy feliz de eso”

