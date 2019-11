Alan Estrada: 'El viajar no significa palomear lugares'

Alan Estrada se ha convertido en un pasajero de la vida, donde combina dos de los oficios que más le apasionan: la actuación y viajar.

El youtuber sigue creando experiencias a través de Alan x el mundo, que lo ha convertido en un personaje que comparte sus experiencias, pero sobre todo consejos para vivir algunas ciudades alrededor del mundo.

Alan visitó Guadalajara para presentar la colección de maletas Cloe que llevan su nombre, y que se realizó con ideas del propio Alan.

“Fue un año completamente diferente a lo que yo esperaba, porque al principio de año tuve un episodio de agotamiento muy fuerte, y por recomendación médica me dijeron que dejara de trabajar y bajarle el ritmo. Así que tuve que bajarle el ritmo a los viajes y la edición de videos, pero al final empecé a agarrar cosas como actor. Estrenamos la cinta ¿Conoces a Tomás?, y el doblaje en Día de muertos. También llegó la línea de maletas, pero no estábamos seguros de que saliera este año, porque soy perfeccionista y quería que tuviera todo lo que busco al viajar”, compartió Alan Estrada a Publimetro.



El jalisciense aceptó que ha sido difícil combinar los videos con la actuación, porque lo considera como un matrimonio.

“Es una locura, pero estoy contento. Siento que este año vivo como en un matrimonio, que tengo que trabajar para lograr un equilibrio entre mi carrera como actor y Alan x el Mundo. De repente se une o separan, pero sigo enamorado. Nunca me imaginé nada con Alan x el mundo, y no creo lo que me está pasando, el poder viajar todo el año, que la gente se acerque para contarme sus historias, eso nunca me lo espere”.

“Nos han invitado muchas veces a unirnos a la televisión, pero siempre hemos dicho que no, porque Alan x el mundo vive en el internet, donde la gente lo puede ver cuando quiera”.

Por ahora, realiza el monólogo Agotados en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México, pero ya visualiza sus próximos viajes.

“Estaré en la obra de teatro hasta diciembre, que es muy complicado, porque hago 36 personajes, es lo más difícil que he hecho en la actuación”.

Añadió, “me voy este lunes a Cartagena, Colombia. Quiero ir a Turquía, Sudáfrica, Filipinas, Madagascar, Ecuador quiero ir a todos lados. Espero que se concrete visitar Tokyo el año que entra, para los Juegos Olímpicos, porque nunca he ido”.

Viajar no significa tachar una lista

Por último, Alan Estrada, indicó que los viajes no son para llevarlos de registro en una libreta.

“El año que entra espero combinar los viajes con mi carrera como actor. Hacer viajes muy especiales que motiven a la gente y con proyectos que me hagan crecer, porque se viene muchos proyectos. En algún momento de mi vida dije: 'quiero conocer el mundo antes de los 40'. Me quedan dos años, y creo que no se va a poder, pero estoy relajado porque no creo que viajar sea palomear lugares, no hay que pensar en ese rollo de hacer que el mundo sea una lista que palomear”

