Emir Pabón, entre el cumbiatón y su boda

El cantante Emir Pabón le entra con todo al cumbiatón, la mezcla de géneros entre la cumbia y el reguetón, una propuesta que asegura tenía ganas de hacer y con la que marca su faceta como cantante solista.

“En realidad llevo con Cañaveral este crossover de cumbiatón: cumbia con reguetón, en algún momento hice una canción de La noche de Nicky Jam que me la dio, y dentro de los shows de Cañaveral es muy solicitada. Los tiempos de Dios son perfectos, me llegó Echa pa’ lante y me da gusto que la gente lo ha disfrutado mucho en México y muchas partes, estoy feliz porque tiene un mensaje positivo, porque la música es disfrutar, es bailar, y en especial este tema le dice a la sociedad que a pesar de que te derroten, siempre hay que echar pa’ lante y nunca para atrás”.

Durante su visita a la Sultana del Norte, el mexicocolombiano señaló que seguirá trabajando a la par con el grupo Cañaveral.

“No me retiro de Cañaveral, y paralelamente estamos preparando la producción de lo que será el 25 aniversario, que sería a mediados del próximo año, con un gran concierto, gran disco, con Universal y Bobo, para todo el público y con mi padre Humberto Pabón”.

Aunque se dijo a inicio de este 2019 que planeaba contraer nupcias con una gran fiesta, el cantante y su prometida, Stefanía de Aranda, sólo se unirán por lo civil en una recepción íntima, mientras que la gran celebración podría realizarse hasta marzo del 2020.

“Las cosas se van recorriendo, posiblemente por el civil nos casemos de aquí a diciembre y por lo católico en marzo o abril del próximo. Es un momento inolvidable para la vida del hombre y la mujer, y queremos que sea inolvidable”, puntualizó.

Emir está por estrenar su sencillo, Swing junto a Joe Montana y Nacho, el cual también forma parte de su proyecto en solitario, además este sábado 9 de noviembre estará cantando junto a sus amigos de Los Rojos en el concierto que ofrecerán en el Auditorio Citibanamex, en Monterrey.