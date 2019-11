Juliantina tendrá edición especial en plataformas digitales

Para los seguidores de la pareja de Juliantina de la telenovela Amar a muerte, Televisa Digital transmitirá en exclusiva, 19 capítulos con las escenas más significativas de la famosa pareja formada por Juliana (Bárbara López) y Valentina (Macarena Achaga).

Esta edición especial compila las mejores escenas de la pareja Juliantina, que a un año de distancia sigue siendo tendencia en redes sociales con el hashtag #Juliantina.

'Juliantina', la pareja lésbica causa impacto en Televisa

En estos 19 capítulos, los seguidores de Juliantina podrán revivir cómo surgió el amor entre Juliana y Valentina de Amar a muerte, dónde se conocieron y cómo lograron consolidar su amor.

Durante la historia creció el amor entre las dos jóvenes, pero también la lucha social por los obs­táculos familiares y escolares, a los que se han enfren­tado. La pareja está dando tanto de qué hablar, que tiene un fandom internacio­nal, incluso existen cuentas dedicadas a su romance en Twitter e Instagram.

Al igual que ocurre con Ju­liantina, que suele colocarse en lo alto de las tendencias en Twitter, Aristemo es otra de las parejas preferidas de los televidentes en México.

“Estoy contenta de que la telenovela haya sido un boom. La ver­dad me siento muy contenta y afortunada, sobre todo por­que he platicado mucho que es cuestión de suerte, porque por mucho que sepamos qué tipo de personaje vamos a interpretar, muchas veces no sabemos hacia dónde está di­rigida la historia o en qué va a terminar.

"Tuvimos la fortuna Maca y yo de darle vida a una historia tan importante que es de amor gay, es un gran honor ayudar a tantas chavas con esta historia, a que se sien­tan identificadas y aliviadas”, compartió Bárbara López en entrevista.

¿Cuándo?

La edición especial de Juliantina podrá ser vista este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, a través de los sitios www.juliantina.tv, lasestrellas.tv y App las estrellas.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: