Cierran con broche de oro el FISL, al ritmo de Chavela Vargas

La edición número 11 del Festival Internacional Santa Lucía cerró sus actividades con la música de Chavela Vargas en el espectáculo Chavela y sus mujeres, en el que participan Eugenia León, Regina Orozco, Ofelia Medina, LaMarisoul, y como invitadas especiales Aida Cuevas y la güerita consentida Alicia Villarreal, que le pusieron su toque especial a los emblemáticos temas de la costarricense más mexicana.

En entrevista previa Regina Orozco comentó cómo es que trabajan este espectáculo, donde cada una de las intérpretes pudo escoger el repertorio a cantar.

“Hay música, video y cada quien tiene su parte, y al final hacemos una fiesta, con parte del repertorio inmenso de Chavela”.

Por su parte, Eugenia León, compartió cómo es que acompañó a Vargas en sus últimos días.

“Chavela se convirtió en un mito e ídolo sin ella buscarlo, me tocó ese último momento donde estaba en su silla e, incluso, algunos le comentamos que para qué iba a España, y fue la última vez que la vi con vida. También estamos incluyendo algo de nuestro repertorio”.

Ofelia Medina, quien en últimas fechas ha recorrido la República interpretando a Frida Kalho, ahora será quien dé vida a Chavela.

“Es un gran privilegio poder estar en las palabras de ella, ahora hacer a Chavela es un reto muy fuerte porque es tan conocida y particular su forma de ser, que hay que hacerlo muy bien para no chafear. Lo que la he estudiado es casi imitarla, porque no se puede interpretar de otra manera”.

Este espectáculo se realiza desde el 2014, y se ha retomado en algunas ocasiones.

Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del patronato del Festival Internacional Santa Lucía, explicó lo esencial del espectáculo de la clausura, y aunque no quiso adelantar cifras, señaló que este 2019 podría superar por mucho la edición 2018.

“Es un día muy especial, porque hemos tenido un gran éxito a lo largo de todos los días, y hoy no será la diferencia, vamos a cerrar así como empezamos, magistralmente, con este homenaje a Chavela Vargas, en la celebración de los 100 años de natalicio de Chavela. Les puedo adelantar que sobrepasamos por mucho la cifra anterior”.

Durante 52 días, y 250 eventos artístico-culturales, el FISL 2019 contará con la participación de 47 compañías artísticas en 45 locaciones, y el apoyo de 111 instituciones.

Ya se vislumbra el FISL 2020

Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del patronato del Festival Internacional Santa Lucía, confirmó que ya se prepara todo para la realización de la edición número 12.

“Agradecemos mucho su apoyo durante esta edición y las fechas del Festival Internacional Santa Lucía para el 2020 son del 20 de septiembre al 8 de noviembre, por lo que esperamos a todos el próximo año”.

Además destacó el trabajo realizado en los 23 municipios a donde llegó el festival, deseando superar ese éxito en la próxima edición.