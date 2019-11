Luis Orozco hace suya la comedia en la televisión

Luis Orozco comenzó su carrera hace 23 años en Guadalajara, Jalisco, de la mano de Eduardo España y Teo González.

Eugenio Derbez lo invitó a trabajar con él, y cambió de residencia a la Ciudad de México, a partir de ahí comenzó su historia en proyectos de teatro y televisión.

Actualmente, participa en el sitcom (comedia de situación) Mi querida herencia con el personaje de Matías, junto a Roxanna Castellanos, Paul Stanley y Macaria, entre otros actores.

“Nos ha traído miles satisfacciones, además en las redes hay buenos comentarios y la gente agradece tener un respiro ante lo que está pasando en el país, en el tema de la violencia, Es bueno irte a la cama con una sonrisa, con una historia ligera y sin pretensiones. Estamos en una época medio oscurona y veo que cada vez hay más contenidos violentos, que maravilla poder llevarle al publico una historia divertida”, señaló Luis Orozco.





Mi querida herencia ya trabaja en una segunda temporada, adelantó el actor tapatío.

“Hicimos trece capítulos de la primer temporada y saldrían otros tantos de puras risas y errores, por eso ya nos urgen más temporadas.Creo que haremos la segunda temporada a principios de año, y más lo que se acumule esta semana”.

El actor tapatío aceptó que no ha sido una carrera fácil, pero ha tenido varios aliados en el camino.

“Me encanta la actuación. Recuerdo que empecé en Guadalajara haciendo teatro y un programa con Eduardo España y Teo González… ¡En la prehistoria [risas]! Para acá, me trajo Eugenio Derbez a la Ciudad de México y me quedé con proyectos de teatro, programas y telenovelas”.

Hará su propio show

Luis Orozco adelantó que desde hace tiempo tiene la idea de hacer su propio espectáculo de comedia.

“Toda la vida, la gente me ha dicho que haga un show y nunca lo he hecho. Eso está como pendiente, pero no sería un stand up, sino como sketches entre un hombre y mujer, muy familiar. A la comedia deberíamos darle más valor y difusión para contrarrestar lo que vivimos en el mundo”.

¿Cuándo?

Mi querida herencia. Todos los jueves a las 23:00 horas por Las Estrellas

