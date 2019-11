Lupe Esparza aprende a enfocarse en Bronco y se aleja de las broncas

Guadalupe Esparza, Lupe como es mejor conocido el líder de la agrupación Bronco, explicó en rueda de prensa que el tema que enfrentan con su ex compañero y compadre Ramiro Delgado pronto podría llegar a una solución, ya que no existe una demanda del acordeonista contra el ahora quinteto.

Además refirió estar más enfocado en las cosas positivas que durante los últimos años les han sucedido.

“Recién tuvieron una reunión los abogados, estamos esperando una resolución, esperándola muy tranquilos, siempre me manejé muy honesto con mis compañeros, nunca gané un peso más que ninguno de ellos, menos con Ramiro; nosotros estamos en la mejor disposición. Estamos más preocupados en las cosas buenas que le sumen al grupo: esta presentación, el otro reto de Guadalajara y el reto del quinto Auditorio Nacional, cosas más interesantes que requieren más la atención de nosotros”.

Sobre el lado emocional y personal, el intérprete de Amigo Bronco señaló que ya está superándose.

“En su momento nos sacudió, a mí en lo personal me derrumbó emocionalmente bastante, pero creo que ya le dimos vuelta a la hoja y todo es cuestión de tiempo, – ¿No hay una demanda de Ramiro contra Bronco? – No, aún no”, refirió Esparza.

Señaló que todo se debe al trabajo que han realizado a lo largo de 40 años, y que es algo común en las agrupaciones.

“Todo ese tipo de situaciones viene a sumarle más a la historia de nosotros, todo ha sido provocado por el trabajo arduo, constante, pero Dios nos sigue poniendo cosas importantes en el camino, estar nominados (al Latin Grammy), la invitación a los Premios de la Radio; obviamente esos detalles, no seremos ni los primeros ni los últimos que tenemos esos detalles o problemas de ese tipo de gente que se va y deja el grupo”, añadió.

El 23 de noviembre presentarán su show en el Auditorio Pabellón M, además de visitar Guadalajara el 21 del mismo mes y preparar su 5º Auditorio Nacional para el ocho de diciembre.

El pleito con Frida Sofía

fue un malentendido

Sin justificar su actuar, Guadalupe Esparza señaló que después del malentendido con Frida Sofía, todo quedó en una momento bochornoso, de donde lo rescató la Chiquis Rivera, además aclaró que la hija de Alejandra Guzmán nunca lo maltrató.

“Cosas tontas que suceden, éste es el mundo del espectáculo de hoy; no tenía el placer de conocerla porque no sigo escándalos que no me importan mucho. Estoy seguro que no conoce la historia de nosotros, como de otros grupos. Me empezó a preguntar por una trenza azul, y le dije que me estaba confundiendo. Y voy y le digo ‘discúlpame que no te reconocí’ y se soltó hablando un montón de cosas incoherentes, y hasta ese momento me cayó el veinte que era ella, y no contaba con que ahí estaba cerquita mi seguridad privada, la Chiquis (Rivera); le agradezco mucho ese gesto de compañerismo. Me habló incoherencias y no entendía, estoy seguro que no sabía que era yo”.

Competencia con Tigres del Norte

Sobre la enemistad que se dice tienen Bronco y Los Tigres del Norte, quienes se presentarán el mismo día en distintos recintos ofreciendo sus conciertos, Lupe Esparza señaló:

“Aún tenemos la incertidumbre de qué puede pasar, estamos en casa, pero no cualquiera tiene la fortuna de ser arropado en casa, nosotros sí la tenemos, es la segunda ocasión en este escenario, y traemos un disco nuevo que se llama Bronco por más. Estoy seguro que Los Tigres del Norte van a tener un lleno total en ese lugar, estamos en otros tiempo, seguramente habrá más eventos, no nos quita el sueño eso, sabemos que la gente nos va a favorecer a nosotros también aquí. Siempre hemos admirado a Tigres, yo se los ponía de ejemplo a los muchachos, siempre son un ejemplo”, concluyó.