Mauricio Mancera anuncia su salida de 'Hoy' ¿por Andrea Legarreta?

El conductor Mauricio Mancera anunció su salida del programa "Hoy" y pidió no culpar a su compañera Andrea Legarreta, pues constantemente se dijo que los dos no mantenía buena relación.

Por medio de su cuenta de Twitter, Mauricio Mancera confirmó que su salida se debe a razones personales.

Asimismo reiteró en su cuenta de Instagram que la decisión de dejar el matutino no tiene que ver con su relación con Legarreta. "Si me voy de Hoy pero mi Andrea Legarreta no tiene nada que ver", mencionó el conductor por medio de su cuenta de Instagram.

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal. https://t.co/GsdL5iw7jQ — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) November 9, 2019

Cabe destacar que Mauricio Mancera fue parte del programa matutino "Venga la Alegría" de TV Azteca para después conducir el programa "El Hormiguero MX" en dicha televisora. En 2018 se integró a Televisa como conductor del programa "Hoy".

