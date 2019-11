Vuelve Yanni con su piano a México en 2020

Yanni, el pianista griego y uno de los compositores más célebres con más de 35 años de carrera, llegará a la Arena Monterrey el próximo 12 de marzo, a la Arena CDMX el 14 y en Guadalajara el 16 del mismo mes, al Auditorio Telmex, como parte de su gira para ofrecer un concierto lleno de nostalgia, reuniendo los géneros orquestal, instrumental y lírico en cada una de sus composiciones e interpretaciones.

El también productor e intérprete, nominado a varios premios Grammy, celebra el 25 aniversario con el mayor éxito en su carrera Yanni Live at the Acropolis, grabado y filmado en el Odeón de Herodes Ático, que cuenta con una antigüedad de 2000 años en Atenas.

Durante años, Yanni ha entusiasmado al público con sus dinámicas actuaciones en vivo y este próximo mes de marzo no será la excepción.

Piezas como One man´s dream, Until the last moment, In the morning light, Santorini, formarán parte de esta noche que sin duda será para recordar.

Sus conciertos han reunido a millones de espectadores en todo el mundo y se hizo conocido a nivel mundial por componer y tocar música instrumental con un pronunciado sentido del drama y romanticismo. Su música se ha descrito como de nueva era, aunque él la llama “Instrumental Contemporánea”

Información general:

Arena Monterrey

fecha: 12 de marzo 2020

hora: 21:00 horas

Preventa el 13 y 14 noviembre, venta general a partir del 15 de noviembre a las 10:00 horas.

Arena CDMX

fecha: 14 de marzo 2020

hora: 21:00 horas

Preventa el 13 y 14 noviembre, venta general a partir del 15 de noviembre a las 10:00 horas.

Auditorio Telmex

fecha: 16 de marzo 2020

hora: 21:00 horas

Preventa el 13 y 14 noviembre, venta general a partir del 15 de noviembre a las 10:00 horas.