Grammy Latino envuelto entre sorpresas y polémicas

La vigésima edición de los premios Grammy Latino están por llevarse a cabo este jueves 14 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Los reflectores están puestos en esta ceremonia que tendrá reencuentros especiales, como la dinastía Fernández (Vicente, Alejandro y Alex) y la presentación del tema Cántalo con Ricky Martin, Bad Bunny y Residente; sobre todo habrá un ambiente de polémica y protestas por dejar fuera algunos géneros.

Las nominaciones que se dieron a conocer el pasado 24 de septiembre, provocó una campaña en contra de la Academia Latina de la Grabación, por parte de algunos exponentes del género del reguetón.

Declaraciones de los exponentes del género urbano y voces oficiales de la Academia, se enfrentaron en las redes sociales, lo que suscitó una gran polémica.

Lo únicos que figuran, no en la categoría de reguetón sino en género urbano, son la española Rosalía y los puertorriqueños Bad Bunny, Daddy Yankee y Ozuna,

“Respetamos y admiramos a todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reguetón en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música. Seguimos un estricto proceso de votación desde hace 20 años y se selecciona el material que consideran merecedor de una nominación”, dijo Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación (LARAS).

Cada vez que la Academia Latina de la Grabación lanza las nominaciones para los Grammy Latino, se generan una serie de comentarios, a favor y en contra, algo que para Gabriel Abaroa, resulta ya algo normal.

“Esa postura de que la Academia se ha puesto de acuerdo para dejar a un lado cierta categoría… no existe, no hay complot, yo no puedo decirle a la gente cómo votar. Hay muchos artistas que entienden el proceso, hay quienes se siguen frustrando pero al menos ya son parte y ya entienden que no hay un complot, es una organización humana donde al final imperan los sentimientos”.

Hablan los protagonistas de los Grammy Latino

Manuel Turizo

“Nosotros tenemos nuestra primera nominación, gracias a Dios con Pa' Olvidarte Remix. Estamos muy contentos, pero también manifestamos que el género urbano ha crecido mucho, un género que en la última década se ha robado la mayor atención posible prevaleciendo ante todos los géneros y esto no se reflejó en los premios Grammy. Creo que si debería verse más reflejado todo el éxito que está teniendo. No podemos competir con un álbum de trap, con un pop urbano o reguetón. Al escuchar muchas críticas de lo que están a favor de los que piensan los Grammy, siento que se está generalizando mucho y mucha gente está hablando como si el reguetón estuviera igual que hace 10 años. Creo que el reguetón y el género urbano han cambiado mucho. Hay unas letras espectaculares, producciones profesionales y por su puesto que hay gente que viene haciendo las letras bien fuertes. Hay que prestar atención a lo que está pasando, decirle a la gente que está evaluando el género urbano que, seguramente son expertos en la música, pero no sé qué tanto sean en el género urbano”.

Juanes

“Es la primera vez que me toca ser Persona del Año [risas], es como raro, pero al mismo tiempo es un agradecimiento increíble con mis colegas, con la Academia y la vida en general, porque realmente he tenido la oportunidad de desarrollarme como persona y expresarme como músico. Tengo la alegría de que mis sueños algún día se cumplieron. Es una motivación para seguir trabajando y es algo que me pone feliz. Vamos a hacer algo especial allí, algo bonito que representa un poco de lo que es mi música, con invitados especiales”.

Christian Nodal

“Me siento bendecido, un premio no te hace ni más ni menos. Tengo varios años que he estado gane y gane premios, pero el principal, es tener noches especiales y tener felices a mis fans. Tengo 20 años y ya tengo un Grammy Latino y estoy compitiendo por tres, con Bebeto, Vicente y Alex Fernández. El mariachi siempre ha estado vivo pero no estaba sonando en la radio, ahora se refrescó y estoy bendecido por ser nominado. Quiero aprovechar para aclarar un poquito la controversia que hay de todo esto del reguetón y los Grammy. En los votos no se trata de quién es el más famoso, el más guapa o guapo, el que mejor baila, ni quien se viste mejor, ni nada de eso, se trata de quién es mejor musicalmente. Para aclarar todas las cosas que han publicado se tienen que informar bien, aquí no hay mano negra, sino del respeto de la música”.

Alex Fernández

“Es una noche especial, porque haremos algo que no volverá a repetirse, como juntar a la dinastía de los Fernández en un escenario para presentar un tema. Cuando empezamos a hacer este proyecto nadie quería, a excepción de mi abuelo, que me fuera por este género, es mi favorito. No me importan las tendencias, quiero ser auténtico y disfrutar lo que yo haga, porque no es por negocio, moda o mercadotecnia.

"En los Grammy ya estaban apunto de quitar la categoría de este género. No voy a decir que yo lo rescaté, ni nada, pero se ha popularizado más y se ha puesto un poco más de moda. Estamos intentando llevarlo a las nuevas generaciones y eso es algo que no se aprecia en el primer disco, porque en el primero quisimos hacer algo muy tradicional, clásico y elegante, pero en el segundo revolucionaremos el sonido del mariachi”.

Kevin Johansen

“Creo que siempre hay que respetar todos los géneros sean nuevos o viejos, cada uno debe tener su reconocimiento a la producción y a todo lo que atañe la industria musical. Siempre han existido los artistas muy comerciales y otros más artístico de todos los estilos. En lo personal, la nominación a Mejor Álbum de Cantautor, es una nominación linda y un reconocimiento al trabajo, yo lo siento como una noche de bodas, y todos están contentos, un premio es algo similar”.

Cuarteto de Nos

“Estamos nominados por Mejor Canción de Rock con el tema Punta Cana. El disco ha tenido buenas críticas y el sumar el Grammy, para un artista uruguayo que viene de un país muy pequeño como las mejores cinco canciones de rock del año, es increíble”.

Bronco

“Hoy creo que están calificando un poquito más la calidad musical, no éxitos musicales. El hecho de que nos hayan tomado en cuenta a nosotros, eso nos llana de orgullo, ya es la segunda ocasión que se nos nomina , la primera fue por Primera fila, ahora tenemos el disco Por más”.

Molotov

“La verdad no sé cuál haya sido la percepción para ser este tipo de ternas, la neta no estoy empapado de los nominados, pero está chido. Sinceramente nos da un poco lo mismo estar nominados o no; llevarte un premio de esos o reconocimiento o no. Para nosotros el premio real, es tocar en vivo y verlo los lugares llenos de gente”.

Antecedentes en el Grammy Latino

En septiembre de 2000 la Academia Latina de la Grabación lanzó la primera edición de los premios Latin Grammy para honrar a artistas, productores y personalidades sobresalientes de la industria musical. La primera vez, fue en el Staples Center de Los Ángeles, y se pasearon por Miami, Nueva York y Houston antes de establecerse desde el 2009 en Las Vegas.

Los puertorriqueños René Pérez Residente y Eduardo Cabra Visitante” (Calle 13) son los artistas que más gramófonos latinos han ganado: 24 cada uno, incluyendo los 22 que recibieron como parte del dúo Calle 13. Mientras que el rockero colombiano Juanes, Persona del Año 2019, ha ganado 23.

Persona del Año: Juanes se convierte en el artista más joven en recibir la distinción a la Persona del Año 2019.El primero en ser homenajeado como Persona del Año fue Emilio Estefan, en el 2000, y desde entonces han recibido esa distinción Julio Iglesias, Vicente Fernández, Gilberto Gil, José José, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Caetano Veloso, Miguel Bosé y Maná, entre otros.

