Harry Styles confirma tres conciertos de 'Love On Tour' en México

El cantante británico Harry Styles anunció las fechas para presentar su Love On Tour en México con tres conciertos.

Te puede interesar:

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el intérprete compartió las más de 60 fechas que comprenden el tour por distintas ciudades del mundo.

Para México, Styles ofrecerá tres espectáculos, en la Arena Monterrey el 29 de septiembre, en la Arena VFG de Guadalajara el 1 de octubre y en el Foro Sol de la Ciudad de México el 3 de octubre.

Pese a que en su lista no se encuentran más fechas para América del Sur, el cantante subrayó que pronto anunciará más fechas, incluyendo presentaciones en Australia y Europa.

Tickets

Los boletos estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes American Express a partir del próximo 18 de noviembre a las 10:00 horas. Asimismo, la preventa para usuarios registrados en Livenation.es será el 21 de noviembre. La venta en México será a través de Ticketmaster, sin embargo, no se han revelado precios ni fechas de disponibilidad.

La última

La última visita de Harry Styles a México fue en junio de 2018 en el Palacio de los Deportes con más de 17 mil fanáticos.

El ex integrante de la banda juvenil One Direction cuenta con dos álbumes de estudio desde su carrera como solista, el primero con su mismo nombre, que fue lanzado en 2017 y cuenta con éxitos como Sign of the Times y Sweet Creature.

El pasado 11 de octubre, Styles lanzó su sencillo Lights Up, como primer avance del disco Fine Line, que anunció hace unos días y que estará disponible el próximo 13 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: