Lis Vega impacta con radical cambio físico y exhibe a su ex

La cantante, actriz y bailarina Lis Vega sorprendió a con su radical cambio físico, pues la cubana ahora luce unos labios prominentes y por medio de redes sociales diversos usuarios criticaron su apariencia actual.

Tras una entrevista en el programa "De primera mano", la cubana de 42 años de edad habló de los problemas con su ex esposo pero, sin duda, lo que más llamó la atención fue su apariencia, por lo que recibió cientos de comentarios en los que los usuarios comentaron que eran evidentes sus cambios físicos.

"Ojalá y ya no se haga nada en la cara porque se ve muy mal". "No había necesidad de ponerse esos labios, ya no es ella, es otra cara". "Desde que le decían que tenía facciones masculinas ha querido cambiar con cirugías sus facciones para verse lo más femenina posible". "Que pesar su rostro. la boca le quedó como la de un pescado .es muy joven para hacerse cosas en su rostro ya casi está como Lucía Méndez", fueron algunos de los comentarios que recibió en YouTube.

Ademas, durante la entrevista Lis Vega acusó a su exesposo, Mauro Riveros de haberle robado y pidió que le devuelva sus pertenencias.

"Lo que le quiero decir al señor es que me devuelva mi camioneta, que hay una demanda, que aquí va a hablar mi abogado de qué se trata la demanda, que lo único que quiero es que me devuelva mi camioneta porque yo la pagué y lo que él hizo es que cuando me entrega el acta de divorcio ponerme una cláusula que decía que yo tenía que dejarle la camioneta a él, ojo pagando las mensualidades, la que estaba en las mensualidades era yo", mencionó.

