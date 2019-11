Claudio Yarto se alista para seguir el viaje, ahora con Generación 90’s

A punto de terminar la exitosa gira de tres años con el concepto del 90’s Pop Tour, Claudio Yarto, líder de Caló, se alista para regresar a la escena musical pero ahora con Generación 90’s, el concierto junto a Ragazzi, Cox y Los hijos de Sánchez.

El nuevo espectáculo será en su faceta de DJ, y ya tiene su primera fecha en la Sultana del Norte el próximo 30 de enero a las 21:00 horas en el escenario del Showcenter Complex.

“Vamos a hacer una tocada, yo como DJ, donde vienen varios grupos noventeros. Nuestro concepto como la banda Caló lo vamos a empezar el otro año, y es que ahora el salir a eventos con varios grupos es lo que empezó a caminar, y éste de Generación 90’s es una presentación y se va a llevar al máximo hasta su siguiente etapa”.

El rapero explicó en entrevista que el proyecto surgió de una invitación por parte del productor Rocco Medina, con quien ha trabajado antes, y no descartó que sus compañeros –las hermanas María y Maya Karunna, así como Gerardo y ON-C Méndez– puedan integrarse, pero en una segunda parte.

“Ahorita vamos a hacer la combinación con Los hijos de Sánchez, como DJ, y es que el empresario original Rocco Medina, que ha trabajado en la Puerta de Alcalá, nos dio mucho apoyo, y ya habíamos dicho que íbamos a trabajar con él todo en el concepto de DJ. Entonces, por ahora [las hermanas Karunna] no entran en este concepto, pero ya veremos si más adelantito se puede armar algo”.

Además de una sorpresa en las tornamesas, Yarto dará un recorrido por todos los éxitos de los 90, tanto en inglés como en español, aquellas rolas que tocaba en sus inicios cuando era DJ residente de las mejores discotecas de México, y que se pueden disfrutar completamente en vivo.

Por otra parte, junto a sus compañeros de OV7, Kabah, Magneto, JNS, Mercurio y The Sacados, pondrán a bailar a Monterrey por última vez el próximo 11 de diciembre en la Arena Monterrey. Sobre qué opinó Ari Borovoy respecto a este nuevo concepto, manifestó:

“Ari no me ha dicho nada, además terminamos el 90’s Pop Tour en diciembre, y nosotros empezamos a caminar en nuevos proyectos (…) Bajé en estos tres años más de 20 kilos y me siento muy bien”, expresó.

Claudio Yarto desarrolló su gusto por la música desde los 13 años de edad, que fue cuando empezó a rapear, y esto lo llevó a trabajar a una discoteca donde comenzó su trayectoria como DJ, llegando a ser campeón nacional de tornamesas, y después a crear el grupo Caló, mismo que lo llevó de gira a varios países con éxitos como: Ponte atento, Formas de amor, El capitán, No puedo más y El cubo.

Caló viene con todo para 2020

Para el rapero y cantante mexicano, el proyecto de Caló está por arrancar con más fuerza y ahora afina una propuesta que, aseguró, sorprenderá a sus seguidores.

“Nuestro concepto como banda así como la conocen, Caló, lo tenemos listo para empezar el próximo año en un género que no se esperan y no es el reguetón; vamos a hacer combinaciones espectaculares”, adelantó Claudio Yarto.

El 11 de diciembre, el último 90’s Pop tour en la Arena Monterrey junto a sus compañeros de OV7, Kabah, Magneto, JNS, Mercurio y The Sacados.

El 30 de enero de 2020, a las 21:00 horas en el escenario del Showcenter Complex, en su faceta de DJ mezclará en vivo los éxitos más sonados en el mundo, junto a sus nuevos compañeros de gira: Ragazzi, Cox y Los hijos de Sánchez.