Lowe León está listo para hacer realidad sus Sueños

Convencido de que era momento de fusionar y compartir con el público un ritmo nuevo, el colombiano Lowe León llega a México con Sueños, su nuevo disco, en el que presenta una mezcla de sonidos y propuestas que nacen de la música al corazón.

“Cuando me fui a Estados Unidos tuve la oportunidad de reunirme con mucha más gente latina; los dominicanos tienen la fusión del merengue, que es bastante de calle, y checando quité elementos y le puse otros para hacerlo muy colombiano, desde la interpretación y el acordeón; además, el querer llegar a México era otra, pues este país es de mucho pop, por eso también le integramos ese sonido, pues son ingredientes”.

Esto aunado a que las historias que cuenta el colombiano en este material traen mucho de realidad.

“Venimos con este primer álbum que se llama Sueños, y esta canción que se llama Quién me ama como tú, que habla de esa amiga especial, que le llaman amiga, pero que es algo más; le pedimos una disculpa por tenerla ahí, la que siempre está ahí en los partidos de futbol, en reuniones familiares, pero en la friendzone. Yo llego a Colombia con esta propuesta de merengue urbano y salió esta composición, ya hice una adaptación. No hay una historia personal, yo me desligo de esta historia; también compongo e interpreto, le hice cambios al estilo Lowe León, la interioricé y la hice mía”.

Esta canción es parte de su primer EP, que contiene los temas inéditos Más y más, Tu sonrisa y ¿Qué voy a hacer contigo?, que cuenta con la producción de Juan Francisco Parra, Boris Milán y David Kutch en la mezcla y masterización.