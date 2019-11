Primeros encuentros de los chicos con el mundo de la música

La música tiene un gran poder en el ser humano, sobre todo, en niños y jóvenes para combinar el aprendizaje con la diversión. Vivimos en un mundo digitalizado y el aspecto audiovisual se ha convertido en una herramienta poderosa para introducir a los chicos al mundo de la música, que puede hacerse desde diferentes técnicas y plataformas.

Diversos estudios científicos señalan que la música es fundamental para obtener respuestas positivas en los pequeños, porque desarrolla la parte intelectual, auditiva, sensorial, del habla y motriz.

Entrar al mundo de la música, cada vez se vuelve más fácil, no sólo por la cuestión de la tecnología, sino por la experiencia que provoca. Para introducirlos en la música están las técnicas clásicas como las clases de piano, violín, flauta o algún otro instrumento; también un gran número de apps (aplicaciones) para fortalecer esas capacidades que les permitirán aprender a identificar acordes, leer pentagramas y conocer la duración de las notas.

Muchos son los beneficios de las clases de música, porque implican disciplina y diversión, que es una gran oportunidad para que se relacionen con otras personas de su edad y hagan nuevas amistades. La música en un niño es un medio expresivo y de comunicación, pero es una manera de convivir con otras personas; al final, la música se convierte en un lenguaje.

La música en chicos y grandes puede llegar a convertirse en una pasión, que puede terminar como elección de una carrera profesional.

Aplicaciones musicales:

Easy Music

Es una aplicación de iniciación al mundo de la música para niños a partir de tres años, con ella aprenderán a reconocer las notas musicales, los ritmos, los tonos y las melodías, en un entorno de juego que está inspirado en la naturaleza y con personajes animados. Los pequeños van a poder experimentar con diferentes instrumentos y géneros musicales. Con esta aplicación los niños se convierten en los dueños de las tornamesas. Es una buena opción para los jóvenes, porque se ponen a disposición pistas creados por DJs. Es una aplicación que dará rienda suelta a la imaginación y a la creatividad.

Toc and Roll

Es considerada la primera aplicación ideada para que los niños puedan componer sus primeras canciones y desarrollar su creatividad de una forma fácil, divertida e intuitiva. Es una especie de estudio de grabación para jugar con las voces, instrumentos, efectos.

Kapu Bloom Tunes

Fusiona el mundo de la música y la pintura, a través de la actividad se enseña a los niños los conceptos básicos de la composición de melodías, a modo de juego. La finalidad es mostrar cómo elaborar melodías y canciones de un modo divertido y sorprendente.

Let’s Go to the Opera!

Recomendada para niños entre 5 y 12 años. La aplicación es segura para que puedan navegar, sin publicidad. Es una introducción al mundo de la ópera, desde conocer el género musical, su historia, los principales tenores hasta coros. Durante el recorrido descubrirás cómo funcionan el espectáculo y los profesionales que lo hacen posible. Todo explicado de manera lúdica y didáctica.