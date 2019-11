Danna Paola difundirá su Mala Fama por México

View this post on Instagram

¡OYE PABLO! Ya somos más de 2M de views en YouTube, estamos en las listas mas top! es que estoy “flipando” 🇪🇸 como dirías tú. GRACIAS a todos por tanto, me hace muy feliz leer todos sus comentarios acerca de la canción y el video… 🎶💕😭 Y Si, es una historia 100% real… 🤷🏻‍♀️ (¿solo a mi me pasan estas cosas? ) #OyePablo #DondeEstasPablo