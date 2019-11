Miguel Martínez, el Alcachofa se compromete y le dicen ¡sí!

View this post on Instagram

El Momento mas bonito de mi vida ❤️ Recuerdo bien ese 12 de marzo, yo estaba ahí con mis amigos pasándola bien, llegaste y recuerdo que todo se puso en pausa, tu caminar lo vi en cámara lenta mientras me quede congelado al verte bajar esas escaleras con un vestido rojo que hacía resaltar tu hermosa sonrisa y los ojos más hermosos que he visto en mi vida, ese día sin haber cruzado una palabra contigo y como si dios hubiera apoyado mi decisión desde ese momento!!dije: YO ME VOY A CASAR CON ESA MUJER 🙏🏿❤️ Dios es tan grande y sé que no se equivoca, esas palabras que salieron de mi boca ese día hoy se que se van a cumplir por que desde ese día que te conocí tú sabes que nunca pero ni un solo instante e dejado de pensar en ti, Te amo desde antes de que lo supieras te voy a amar hasta que me muera y si hay otra vida voy a seguir amándote por que este amor que siento por ti no se si ya te lo dije hoy… Pero Es Infinito ♾ Un día soñé cantarle al amor de mi vida así… con mi corazón abierto, hacer la mejor canción del mundo para ti y me queda claro que eres tú el amor de mi vida @fernandazepedavi ❤️