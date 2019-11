Hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán provoca suspiros en las redes

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo, cumplió 20 años y se ha convertido una joven referente en la cuestión de moda y estilo de vida en las redes sociales.

"Llegaste a nuestras vidas para llenarlas de amor y no ha pasado un solo día en que no le dé gracias a Dios por la dicha tan grande de verte crecer y ser testigo de la hermosa mujer en la que te has convertido!!! Felicidades mi vida!!! Gracias por ser ese ser humano tan maravilloso que eres!!", le escribió Biby Gaytán a su hija con motivo de su cumpleaños.

A Alejandra, le gusta compartir momentos de su vida, en especial viajes y convivencias familiares en su cuenta de Instagram.

La joven ha demostrado una sensibilidad especial para captar imágenes especiales y mostrar su innata sensualidad ante la cámara, que heredó de sus famosos papás

Alejandra se ha convertido rápidamente en un referente en cuanto a estilo, moda y buen gusto, pues sus looks han sido aplaudidos por sus seguidores de Instagram.

Incluso, Ale diseña y dibuja bocetos para algunas prendas para su mamá.

