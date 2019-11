De nueva cuenta, Tatiana pondrá a cantar a sus amigos, pero canciones infantiles.

Platicando con Publimetro, La reina de los niños —quien actualmente está en una gira por Estados Unidos con la compañía circense de los Hermanos Caballero— compartió los primeros nombres de quienes la acompañarán en esta nueva aventura musical.

“Vamos a ir sacando sencillo por sencillo, es un disco que se me ocurrió hacer con mis amigos que no cantan el género infantil, todos me dijeron que sí y se los agradezco tanto. Con la primera que voy a grabar es con Yuri, quien cuando le dije me contestó ‘Claro que sí mana, ya sabes’. La canción que vamos a grabar se llama Amistad y está muy bonita, sé que les va a gustar”.

Además de la jarocha, con quien tiene una amistad de años, la cantante nacida en Filadelfia –pero que se considera regiomontana de corazón– dio a conocer que sus compañeros de la disquera Remex Music también se han sumado a la idea, aunque con algunos ya ha compartido el estudio, como con Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey.

“Aún no sé cuántos temas, porque se han ido sumando más; ya me dijo Beto Zapata, Edwin Luna, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, La Leyenda, Priscila y sus balas de plata. Además serán canciones inéditas y con relación al género que ellos cantan para que también lo disfruten”, agregó.

Por si fuera poco, la actual coach de La Voz Kids México, Lucero, también está bien puesta para cantarle a los niños junto a Tatiana.

“Con Lucero la canción que cantaremos se llama Sueña, y estamos preparando todo porque comenzamos a grabar nada más regresando el próximo año. Después de nuestras múltiples giras, nos meteremos al estudio para prepararlo”.

Su último disco fue lanzado en 2015 y se llama Salta sin parar, que contiene uno de los temas más exitosos de la cantante: No me quiero bañar, el cual supera los 488 millones de reproducciones en YouTube.

Asimismo, sigue con los tratamientos indicados por su médico tras la parálisis que sufrió por los cambios bruscos de temperatura.

Más de 2 de millones de suscriptores tiene la Reina de los niños en YouTube, donde actualmente presenta El mundo de Tatiana, una serie de videos donde enseña a los niños las letras, a hacer manualidades y habla sobre la vida de los animales.

El próximo nueve de diciembre en la Arena Monterrey. No la veremos volar junto a Santa Claus, pero sí en un festival que reúne al talento infantil como Lore Lore, Globito, Tripayasos, las Muñequitas Elizabeth y más..

Tatiana disfruta su historia de amor

La cantante, junto con su novio, el músico y productor Alejandro Cervantes, vive una historia de amor donde no entran los planes de boda.

“Por el momento no; no sé, estamos muy contentos con 11 años y medio, ya casi 12, siendo muy felices, muy contentos. Digo, todos tienen sus altas y sus bajas, y nos complementamos tan padre. Los dos estamos en la música, él en sus giras con sus producciones musicales, aparte hace mis discos; nos apoyamos mutuamente. Estamos muy contentos así y creo que el compromiso se debe dar todos los días”, expresó la intérprete.