Madame Récamier rinde tributo al rock mexicano

Madame Récamier estudió ingeniería y producción musical, a pesar de su corta edad ya ha tenido un largo camino en la música, en la que formó parte de la gira de Aleks Syntek.

Ahora, ya en solitario, la cantautora celebra sus diez años de carrera con un disco de covers, que rinde tributo al rock mexicano.

“Me gustan cuando las cosas se dan como muy natural. Vivimos en un mundo muy inesperado a nivel musical, donde nunca sabes dónde acabará el siguiente proyecto. Todo empezó al hacer un cover de Caifanes, para un piloto de un programa de televisión, que la final no salió, pero lo compartimos en internet, y fue el mismo Alfonso André, quien lo compartió en su Facebook.



"Eso abrió mi panorama de hacer algunos covers enfocados en arreglos, producción e interpretación. Únicamente iba a ser Caifanes, pero luego pensé en otras bandas actuales con largas carreras en México como Maná y El Tri por eso tome tres canciones de cada uno”, dijo la joven cantante.

Con un total de once temas, contando con la participación de Alex Lora (Parece Fácil) y Alfonso André (Ayer me dijo un ave), el disco No olvidar fue presentado el pasado sábado 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Siento que estoy en una fase de cambio, quiero brincar a otra cosa nueva, pero también quiero conservar cosas que he estado trabajando todos estos años. No me voy a poner a hacer reguetón u otras cosas así, pero si quiero buscar sonidos nuevos para lo que viene. Estoy componiendo mucho con amigos, sola y haciendo canciones nuevas buscando temas que me llevan al inicio a esa inocencia”.

La compositora comenzó su carrera a los 17 años en Querétaro, la cual ha está marcada con una evolución.

"Me gustaba componer en inglés, ya con mi proyecto de Madame Récamier empecé a cantar en español, porque ya hay como una onda pocha en las canciones, en que estamos juntando culturas y haciendo lo que nos da la gana. Después de 10 años de trabajar de manera independiente me siento más protegida", finalizó.

Presentaciones

Guadalajara. 22 de noviembre en el Festival 100 Canciones, Foro Independencia.

Monterrey. 23 de noviembre, Salón Morelos.

