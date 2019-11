Sofía Castro aparece con herpes labial y le llueven las críticas

View this post on Instagram

– 23 años que han sido una aventura y no puedo estar más agradecida con la vida por tantas cosas bonitas, tantos amigos que me llenan el alma, por la hermosa familia que tengo. Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy. Los he vivido inmensamente feliz, me he caído 7 veces pero me he levantado 8. Llevo 9 años trabajando en lo q más amo💕 y disfrutando cada día como si fuera el último a pesar de q a veces la vida nos da sorpresas inesperadas pero que también te sorprende con cosas increíbles. He aprendió que todo sucede por algo y que al final todo es para bien, que Dios le da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, qué hay q amar sin límites, reír hasta q te duela el estómago o llorar porque no? Hasta que te quedes dormida… tener amigos incondicionales y una familia q no deja q por nada del mundo te vengas para abajo… y sobre todo que el destino es perfecto y que cuando menos te lo esperas llega la persona q llevas esperando mucho tiempo @pbernotk . Y así me podría seguir con mil cosas más … gracias a todos los q han estado conmigo en esta aventura de 23 años…. los q siempre han estado y seguirán estando y también a los q se fueron porque me enseñaron que no todos tenemos la misma forma de ver la vida. GRACIAS A TODOS POR SUS MENSAJES, SU CARIÑO Y SUS FELICITACIONES han hecho como todos los años que sea un cumple único y feliz !!!!!!! Gracias q mis papas por guiarme y a mis hermanas por ser mis cómplices. 23 los recibo feliz… y HOY TODOS NOS TOMAMOS UN TEQUILA ❤️💕