Eugenia León, lista para cantar A los 4 vientos

Eugenia León se dijo emocionada de poder cumplir uno de sus anhelos: combinar la música norteña, sinaloense, de marimba y mariachi en un solo disco llamado A los cuatro vientos.

“Estoy de fiesta total porque se logró conjuntar un equipo de músicos de mucho renombre y tradición de música norteña, y en esta producción de 12 temas hay seis dedicados a la música norteña, sierreña, con acordeón y banda sinaloense, con canciones que tienen mucha fuerza para la gente”.

En la producción se incluyen duetos y planea sacarlo a la venta en diciembre.

“Estamos preparando lanzar el disco de manera nacional desde aquí, en Monterrey, con un showcase, el disco está naciendo, y vamos a ir combinando los temas uno de mariachi con uno norteño, y esperamos que a la gente le guste”.

El material contendrá duetos, entre los que se encuentran varios regiomontanos como Lalo Mora, Javier Ritmos de Invasores de Nuevo León, Pepe Elizondo de Pesado y Los Tercos.

Para el género regional mexicano se hizo acompañar del mariachi Flor de toloache, un grupo de jóvenes mexicoamericanas de Nueva York.

“Me encantan las revolturas, me doy mis tiempos, ahora sentí la necesidad de cantar algo que a lo mejor ya no vivo, estar enamorada y sentir celos, que te corten gacho, pero se lo estoy dedicando a alguien muy especial en mi vida”, agregó León.

Por el momento se han lanzado dos cortes, el primero al lado de Elizondo, con el tema llamado Mi funeral y uno más titulado Frente a frente, autoría del fallecido Juan Gabriel, el cual aseguró no tuvo problemas al solicitarlo y que le dieran autorización para grabarlo.

“Frente a frente es un tema de Juan Gabriel que cantó con mariachi, no fue difícil, fue increíblemente sencillo, yo pensé que no nos iban a dar el permiso, pero se portaron muy gentiles con nosotros, y fue sólo pedir la autorización a Universal Music, afortunadamente contestaron de manera positiva”.

La mexicana de 63 años de edad ha logrado ser reconocida nacional e internacionalmente por su manera de interpretar cada tema, que hasta ha sido premiada con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, y cuenta con más de 26 discos en su haber.

¿Bioserie en puerta?

Para Eugenia León pensar en una bioserie de su vida resulta aburrido, pero no descarta la posibilidad.

“Si tengo ganas pero es complicado encontrar a un cineasta que tenga interés en tu historia y que tenga una óptica distinta a solo platicar de ti, y que tu te eches flores. Yo creo que artistas como Café Tacvba y la que hizo Tigres del Norte, es algo más de México y no solo alrededor de la persona. Y un libro me lo ofrecieron hace años, pero le saque por miedosa y no debí haberlo hecho, ahora ya para qué, la oportunidad de fue, eran dos editoriales pero yo no escribo nada, pero en cualquier momento armamos algo”.