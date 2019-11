Fernando Delgadillo bromea sobre su faceta de cantante y compositor

Fernando Delgadillo celebró hace unos días su cumpleaños, que lo pasó en familia y siempre dispuesto a gozar cada día.

Con más de 25 años de trayectoria, el cantautor mexicano asume que no ha sido fácil el camino, pero si lleno de buenos momentos.

“Básicamente ha sido un camino venturoso. Ha tenido sus momentos dramáticos, pero con un poco de todo. Creo que estoy haciendo lo que me gusta, es un camino que tiene una recompensa. También ha sido algo más bien inclinado a la tenacidad, de no dejar de hacerlo nunca. Se intenta con mucho gusto y tesón porque ya está uno cansado de los viajes [risas]. Cada concierto tiene sus peculiaridades, sus diferencias pero siempre pretende hacerse la mejor presentación”, señaló Fernando Delgadillo.

El cantautor mantiene su buen paso, y cada show genera muchas expectativas entre su público.

“La música es algo que se contagia recíprocamente. A veces, a las personas les da gusto verme, pero a veces no tanto [risas], pero a uno si le da gusto en la mayoría de los casos. Me gusta interpretar para provocar emociones”.

Fernando Delgadillo planea grabar un nuevo disco, ya que tienen muchas canciones en su libreta. Además tiene varios conciertos antes de que finalice el año; entre ellos Guadalajara, junto a Édgar Oceransky y Alejandro Filio.

“Vienen y van los tiempos pero la guitarra sigue ahí, al alcance de todo aquel que se quiera acercar”.

El trovador prepara un nuevo disco para el 2020.

"Quiero ponerme a hacer un disco de manera singular con mi grupo, porque ya tiene tiempo que no publicamos algo así como nuevo. Vamos a trabajar en más presentaciones en la República Mexicana que nos traen para arriba y para bajo, y no termina uno [risas]. Tengo en mi índice de carpeta, los temas que no he grabado en lápiz. Tengo más o menos una serie de canciones, no sé exactamente cuántas de memoria, pero sí son muchos los que he trabajo últimamente".

Intérprete vs. Compositor

Fernando Delgadillo recordó que se dio un tiempo de 10 años, para saber si la música, era su destino.

"Me acuerdo que al inicio de mi carrera, me preguntaba si podía vivir de las canciones, sobre todo en cuánto tiempo voy a hacerlo. Decidí darle 10 años de mi vida y si no pasa nada, pues haría lo que quería mi papá. Por ahí empezó la cosa, así que le di tiempo al tiempo para tener resultados".

Al preguntarle, quién tenía una mejor salud, si el cantante o el compositor respondió: "Quién sabe, a los dos los veo medio de la fregada [risas], es que luego los viajes son un desgaste".

Conciertos

Guadalajara. 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Galerías

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: