“No es marketing”: Mon Laferte

Después de su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy, donde mostró su pecho y tras la salida de su sencillo Plata ta tá, Mon Laferte aseguró que la protesta no fue estrategia de marketing.

“Fue toda una idea, cuando pienses que fue una estrategia de marketing, no es como lo piensan, de que es una estrategia que se haga viral la canción y el mensaje. Si me preguntas si yo enseñé mis pechos y me puse en ese momento tan incómodo por vender una canción, en definitiva no conocen mi trabajo, yo tengo bastante talento y nunca he vendido mi cuerpo, esta vez expuse mi cuerpo de la manera más transparente, honesta y pacífica, al servicio de mi gente”.

En rueda de prensa en la Sultana del Norte por su próxima presentación en la Arena Monterrey, Norma Bustamante, nombre real de la cantante, precisó:

“Para mí fue el acto más noble y honesto, llegando a Las Vegas pensé que no podía pasar por la alfombra roja sin hacer algo, primero pensé llevar un cartelito, después dije ‘mejor no hago nada’; finalmente se me ocurrió un día antes, pero me daba muchísimo miedo, saqué fuerza por mi gente, yo no voy a cambiar el mundo, yo soy sólo una mujer, una cantante, yo llegué a Chile y vi a mi madre llorar, a mi familia y lo que estaba pasando y eso me dio la fuerza”.

Sobre dejar la música tras este acto y para apoyar a la gente de Chile, la intérprete de Amárrame, descartó la idea.

“Retirarme no, ahora más que nunca quiero estar en la música; en vez de tomarme vacaciones por fin de año, me puse a escribir canciones”, apuntó.

Sobre si la Academia de la música de los Latin Grammy hizo algún llamado de atención por la actividad, descartó cualquier tipo de reclamo.