Kurt defiende al amor con su música

Kurt se perfila fuerte dentro del gusto de los amantes del pop, y este viernes presenta lo mejor de su música así como nuevo material en un show muy especial en el Teatro Diana.

El cantautor sinaloense ha tenido buenos aliados en el camino como Kany García. Tommy Torres, Juanes y Luis Fonsi.

“Me siento afortunado porque toda mi vida he estado rodeado de personas que me quieren mucho y me apoyan, en la música no ha sido la excepción. Mis esfuerzos vienen de mis ganas de querer dejar una canción que sea temporal , que no sólo dure un mes o segundo, sé que es complicado en este momento, pero el amor nunca pasa de moda, y siempre hay que sentirlo bien”.

El músico tiene algunas colaboraciones en su carrera, con Los Claxons, que lo apoyaron al inicio de su carrera y la más reciente con Luis Fonsi.

“Los Claxons fueron los primeros que me dieron la mano, ellos han estado en momentos especiales, por eso son parte de mi historia, luego vino Luis Fonsi, con quien grabé el tema 16. Es un artista consolidado que admiro y cantaba sus canciones en los bares, donde me daban mucha propina. Cuando lo conocí le dije eso y se murió de la risa”.

La mujer perfecta, fue un tema que le abrió muchas puertas en su carrera y lo muestra como uno de los compositores más prometedores de México.

“Mi primer disco En medio de este ruido fue disco de oro, una de mis canciones, La mujer perfecta, fue oro y platino en cuatro países, que trae una historia pro a la mujer. Nos estamos colando en listas que son dominadas por el género urbano , que está tan de moda y que me encanta el reguetón; yo perreo contra el muro [risas], no le pongo atención a eso de que me ofendí, si la letra, pues cada quien y yo en ese barco no me voy a subir. Creo que hay un desbalance porque cuando yo quiero dedicarle una canción a mi novia , no puedo hacerlo con reguetón".

Kurt se encuentra en medio de una gira por la República Mexicana.

"En la música cabemos todos, pero cada quien se gana su lugar y yo quiero hacerme viejo cantando".

Conciertos de Kurt

Guadalajara. 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana. Artista invitado: Lasso

Monterrey. 29 de noviembre, Foro DiDi

Ciudad de México, 8 de marzo, Plaza Condesa

